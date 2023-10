Agustina Barroso: «La salud mental es súper importante en cualquier trabajo»

NOTA DE INFOBAE

En los últimos años, y luego de la irrupción de grandes deportistas que destaparon el valor de cuidar la salud mental en sus actividades como la leyenda de la natación Michael Phelps o la propia Simone Biles, que desistió de seguir en competencia durante los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, se profundizó en la importancia que tiene este aspecto en los atletas.

En las últimas horas, Agustina Barroso, hija y nieta de dorreguenses, una histórica jugadora de la selección argentina, habló del trauma que vivió después de su abrupta salida en un club de Brasil. “Mi salida del Palmeiras fue traumática para mí porque era un lugar que me gustaba, quiero mucho al club y lo voy a respetar siempre. A veces el poder o los intereses personales pueden pasar cualquier límite y llega un momento en que nos cansamos”, dijo la futbolista de 30 años en diálogo con el programa Localía Femenina que se emite por Radio Capital 91.3.

Barroso, que militó en la UAI Urquiza antes de comenzar su carrera en el exterior, llegó al Verdao en 2020 y se despidió en septiembre del 2022 con un duro comunicado que hizo público en la que expuso a la dirigencia por su salida. Acto seguido, la marcadora central hizo hincapié en el trauma por el que pasó tras su adiós de Palmeiras.

“La salud mental es súper importante en cualquier trabajo. Necesité ayuda y ese es el punto: pedir ayuda. Sigo estando con coach y psicólogos, pero mi base es mi familia”, aclaró la jugadora sobre un tema del que habló por primera vez.

“Cuando volví a mi casa a los primeros a los que les dije que no estaba bien fue a mis papás. De hecho, estuvieron muy preocupados. No me lastimé solo psicológicamente, sino físicamente y esta es la primera vez que lo hablo tan abiertamente. Llegué al punto de tener que dormir con la puerta de mi pieza abierta porque mis papás estaban preocupados”, dijo.

Hay que recordar que la futbolista argentina fue apartada del plantel de Palmeiras por supuesta indisciplina junto a una compañera (Thais) razón por la cual no pudo participar de la final de la Copa Libertadores femenina que consagró al conjunto paulista tras vencer a Boca Juniors. “Dijeron que no podía jugar el partido, porque afirmaron que tenía ‘problemas psicológicos’, me impidieron jugar”, expresó en su descargo en el que también confirmó que la situación iba a ser intervenida por sus abogados.

Luego de un breve paso por el Flamengo, Barroso desembarcó en el fútbol español y ahora es jugadora del Tenerife. Tras la situación que atravesó, contó que ahora está “muy bien”, pero no dejó de dar su consejo. “Son situaciones traumáticas, a veces tenemos vergüenza de contarlas o de pedir ayuda. Somos seres humanos, no somos máquinas y hay cosas que a algunos nos afectan más que a otros. Ir al psicólogo no es estar loco, a veces traemos traumas de chiquitos o de cosas que nos pasan en la casa o en la escuela y necesitamos superarlos. La grandeza y la humildad del ser humano está ahí”.

Más allá de dar a conocer el difícil momento que vivió, la jugadora que fue parte del plantel del seleccionado nacional en el Mundial de Francia 2019 dio su opinión tras la participación del conjunto de Germán Portanova en la reciente Copa del Mundo.

“Las vi muy bien a las chicas. Si bien el nivel ha cambiado muchísimo, fue un Mundial muy raro: hubo selecciones que estaban como favoritas y terminaron saliendo antes de tiempo”, analizó quien fue parte del proceso y jugó en la Copa América 2022 que le dio el boleto a las chicas al Mundial que se disputó en Australia y Nueva Zelanda.

“Fue un Mundial totalmente distinto al anterior, el nivel ha crecido muchísimo y hay selecciones que han crecido. Fue complicado y las chicas lo hicieron bien”, concluyó. (03-10-23).