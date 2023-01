Agustina Barroso jugará en Flamengo de Brasil

Una foto en sus redes sociales. Unos botines colgados en una pared. Un chau. Días más tarde, la aclaración. «Colgué los botines, pero fue por unos días nada más. Los había lavado y estaba esperando que se sequen. Nos vemos pronto dentro de una cancha».

Agustina Barroso (hija y nieta de dorreguenses) aseguraba que iba a seguir jugando. Y ahora ya tiene nuevo club: estará en el Flamengo durante este 2023 mundialista, en el que será compañera de Soledad Jaimes. Será la sexta argentina jugando en Brasil.

El golpe

En septiembre había salido intempestivamente del Palmeiras, club al que había llegado en el inicio del 2020. Una dura acusación en contra del club («Tengo valores y principios sólidos, transmitidos a mi familia. Desafortunadamente, muchos de ellos fueron violados diariamente dentro del club, en actitudes de falta de respeto, desacredito, cuestionando mi habilidad profesional e incluso mi comprensión del idioma portugués. ¿Qué mujer nunca ha sido llamada loca en la sociedad en la que vivimos?»), una dolorosa despedida, y un viaje posterior a su tierra natal, Tandil, para estar con los suyos.

No formó parte del plantel de Palmeiras que le ganó la final de la Libertadores (la primera para el club) a Boca ni tampoco estuvo en los últimos amistosos de la Selección en España durante el mes de noviembre, ya que llevaba más de dos meses sin jugar.

Esperanza renovada

Tras publicar la foto de los botines llegó la explicación escrita con el corazón: «Tuve que hacer una pausa para poder empezar el 2023 con una sonrisa. Me costó entender por qué todavía hay gente que toma decisiones o tiene actitudes tan desagradables pero acepté que las acciones y opiniones de los otros no nos definen. Viví nuevamente situaciones que pensé que no viviría nunca más dentro del fútbol. 2022 fue un año que me hizo llorar muchísimo y que tomé decisiones negativas para conmigo pero con la ayuda de la familia, amigos y terapeutas, entendí que ese no era el camino a seguir», se sinceró la defensora.

«Necesité unos días para pensar y saber si ésta Agustina de 29 años seguía teniendo los mismos sueños e ilusiones que esa Agustina de 6 años. Bueno, esa Agustina de 6 me preguntó por qué estaba desistiendo de algo que amo? Sé que todos somos personas diferentes, llevamos la vida de maneras diferentes pero hablar y pedir ayuda entiendo que es la salida. En cuanto sigo descubriendo, entendiendo y aceptando el camino, siento que no sólo somos ejemplo en los momentos de triunfo y conquistas, sino que también podemos serlo en momentos de debilidad», agregó.

«Nos vemos pronto dentro de una cancha», fue la última frase del posteo. Hasta que llegó el anuncio este martes 17 de enero: «Gratitud Flamengo por abrazarme en este momento y permitirme ser parte de la historia de un gigante».

Los estudios

En los meses que pasó sin jugar tras su salida del Palmeiras, Barroso siguió entrenando en Tandil pero además aprovechó el tiempo para estudiar. Y a Brasil se llevará dos nuevos títulos: el de Coaching Deportivo y de Asesoría Deportiva. Lo hizo en Wake Up, escuela que tiene como cabeza al exfutbolista Pablo Lugüercio.

Las argentinas

El Mengao sumó a su segunda argentina: ya estaba Soledad Jaimes y ahora sumó a Agustina Barroso. Pero no son las únicas. El Palmeiras había anunciado hace apenas unos días la llegada de Yamila Rodríguez, goleadora de Boca y de la Selección.

Otra argentina que anunció su llegada al fútbol brasileño es Adriana Sachs, defensora de Boca, quien se suma al Santos. Allí será compañera de Eliana Stábile (también ex Boca). Y la lista de seis se cierra con Magalí Natta, quien también jugará esta temporada allí, en este caso con la camiseta del Gremio. (Bola Vip). (19-01-23).