Abuso en grupo y la revictimización

Por Virginia Florito en el Facebook Revista y Editorial Sudestada

Mientras muchos varones se organizan para violar, las mujeres nos organizamos para defendernos.

Primero te violan 6 tipos.

Después te viola la policía sin perspectiva de género y poniendo en duda tu planteo cuando te hace reproducir una y otra vez el relato de tu violación.

Te revictimiza la justicia, cuando cajonea denuncias porque «no son problemas urgentes», te re victimiza el juez y el fiscal de turno.

Te revictimiza el pibe, recién levantado que entra a las redes a opinar qué hacías ahí, cómo te subiste al auto, por qué no gritaste, por qué no pediste ayuda, que seguro te estabas enfiestando, que cómo le vas a cagar la vida a 6 pobres pibes de entre 20 y 24 años, que ahora está de moda hacerse la violada para llamar la atención, que todos tenemos errores, que habrá sido una joda que se salió de control. Y así sucesivamente nos impiden llegar, nos obligan al silencio, nos frenan para que sea más tortuoso denunciar, que tolerar la invasión física y sexual de un tipo arriba nuestro. Un tipo que se cree con el derecho porque la sociedad, la justicia y la policía lo validan.

¿Qué son los violadores? Un producto social.

Nosotras no pedimos que los violen y los empalen en la cárcel, los feminismos queremos que la justicia se revise e incluya en sus fallos perspectiva de género, que la policía se capacite en perspectiva de género y Derechos Humanos para que quien toma la denuncia entienda de manera urgente lo que está viviendo una piba que denuncia una violación. Que los varones se empiecen a mirar entre ellos, a ver sus prácticas, a llevar estos debates a su grupo de amigos, a ver sus vínculos sexo-afectivos con las mujeres. Que los colegios implementen la ESI realmente para frenar a tiempo la violencia sexual, para que los varones descubran que no es inocente acosar a una compañera, y los docentes sean aliados en implementarla en el aula.

Para que la sociedad empiece a prestar atención, como prestó atención el vecino que denunció al 911 que había una situación extraña en la que mientras 4 tipos violaban a una piba, dos hacían de campana. (06-03-22).