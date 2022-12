Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 132

A días de la aparición del nieto 131, Abuelas de Plaza de Mayo informó una nueva restitución de identidad. Se trata de Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida en Tucumán en 1976, pero no hay datos de su padre biológico. «Esperamos que esta conferencia contribuya para que quienes tengan un dato de Mercedes Del Valle Morales, lo aporten», dijo Estela de Carloto.

«El 2022 finaliza así con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad. Esperamos que el 2023 nos reciba con muchos más encuentros», destacaron las Abuelas en la convocatoria.

«Después de tres años de no tener ningún encuentro nos da mucha felicidad comunicar dos restituciones en una semana», declaró el secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto restituido 75, Horacio Pietragalla.

En ese sentido, el funcionario explicó que se pudo comprobar la identidad de Juan José a partir de la exhumación del cuerpo de su apropiador ya fallecido.

«Faltaba comprobar que la persona que lo había apropiado no era su padre biológico. Su madre trabajaba en una finca de este hombre que lo apropió, que claramente tenía vínculos con la dictadura militar. Entregaron a toda la familia, desaparecieron a su madre, tíos, tías y abuelos maternos», explicó.

Por último, reveló que se trató de un caso que no estaba denunciado y que Juan José se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad luego de que los hermanos no biológicos le comunicaran, tras la muerte de su apropiador, que no era su hijo biológico: «En una cuestión un poco mezquina, por lo hereditario, le tiran un documento que tenían guardado en el que figuraba su verdadera mamá». (Página 12). (28-12-22).