«Siento que no se está midiendo con la misma vara a los equipos de ambas ligas»

El director técnico de Independiente de Coronel Pringles, Juan Pablo Pérez Santellan, habló con Bola 8 sobre el desarrollo del Torneo Unión Regional y la protesta de puntos que hizo Ferroviario.

Estas son las frases más destacadas:

“En primer lugar creo que se debería haber hecho un reglamento como corresponde antes del inicio de un torneo. Quedaron muchas cosas en el aire y ahora con el campeonato iniciado empiezan los problemas/reclamos, y la verdad que me parece poco serio”.

“¿A ustedes les parece que haríamos el pase de un jugador sancionado y lo pondríamos sabiendo las consecuencias que eso conlleva? Muchos dijeron que los desafiamos al ponerlo contra Suteryh y no fue así, ya que el jugador estaba en condiciones de hacerlo”.

“Siento que no se está midiendo con la misma vara a los equipos de ambas ligas. Las ‘faltas’ nuestras siempre son más graves. Cuando hablamos de la amnistía, a nosotros nos están reclamando los puntos por un jugador que fue habilitado por el tribunal de penas (al igual que a muchos jugadores) y que fue votado previamente por todos los equipos. Rafael Pérez era jugador de Alumni, vino a Independiente lícitamente, y quedó habilitado para jugar”.

“Con el COMET la gran mayoría de los equipos de allá no cumplen con esto, pero se ve que no tiene la misma importancia. A su vez, estaba permitido incorporar jugadores hasta antes del comienzo de la segunda fecha, y algunos equipos lo hicieron igual. Y en la sub 23 se podían utilizar sólo cinco mayores y algunos equipos pusieron más”.

“¿Quién nos garantiza a nosotros a que no pasen otro tipo de cosas más adelante? ¿Cómo motivamos a nuestros jugadores sabiendo que puede pasar esto? ¿Qué sentido tiene éste torneo si las cosas valen para unos y para otros no? Pienso que debe ser justo para todos, sino no tiene sentido participar de un torneo desigual”.

“Creo que si realmente queremos una Unión Regional, estamos errando el camino. Todo lo que pasa nos hace muy mal y lo único que hace es justamente desunir. Esperemos que se solucionen las cosas, que esto sirva para mejorar y que podamos hablar sólo de fútbol”. (Fuente: Bola 8). (23-04-23).