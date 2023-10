A las urnas: ocho claves para entender qué votamos los argentinos mañana

¿Qué se elige mañana domingo 22 de octubre?

Un total de 35.394.425 de personas que figuran en el padrón electoral deberán concurrir a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y representantes para el Congreso de la Nación.

Ocho provincias deberán renovar cada una sus tres bancas en el Senado nacional: provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz. De esta forma, serán elegidas 24 de las 72 bancas que hay en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 35 bancas por la provincia de Buenos Aires, 12 por la Ciudad de Buenos Aires, 10 por Santa Fe, 9 por Córdoba y 5 por Mendoza y Tucumán. En tanto, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero elegirán cuatro nuevos diputados; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Rio Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos. En total, se renovará la mitad de la Cámara Baja del Congreso.

Por otra parte, se votarán 19 parlamentarios/as del Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional.

También la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos y Catamarca elegirán gobernador para los próximos cuatro años.

¿En qué caso habrá balotaje?

Habrá segunda vuelta en Argentina en caso de que ningún candidato presidencial obtenga el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o en caso de que ningún candidato obtenga el 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo.

Según lo establece el calendario de la Cámara Nacional Electoral (CNE), una posible segunda vuelta electoral está programada para el domingo 19 de noviembre.

¿A qué hora se conocerán los resultados?

El titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, confirmó que los primeros resultados de las elecciones presidenciales se difundirán el domingo a partir de las 22.30. En este sentido, el funcionario detalló que para definir cuándo se difundirán los datos se tomará en cuenta que haya tendencias estables, que los 24 distritos tengan un mínimo de entre 30 y 60% de las mesas escrutadas.

¿Qué pasa si no voto?

En Argentina, el voto es obligatorio, porque todo elector que se encuentre habilitado tiene el deber, por ley, de votar. Quienes no voten deberán pagar una multa o afrontar sanciones como la imposibilidad de realizar determinados trámites, a menos que integren los grupos exceptuados. De no poder asistir a las urnas ese día, deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. Dentro de los próximos 60 días recibirán la multa correspondiente, la cual podría escalar.

Según informa la Dirección Nacional Electoral, las personas entre 18 y 70 años que no voten y no justifiquen su ausencia a los comicios ante la Justicia Nacional Electoral recibirán una sanción económica y serán incorporados al Registro de Infractores al deber de votar.

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año. Sin embargo, además de que quedaron desactualizadas en cuanto a su monto, el Estado no intima a los infractores a pagar las multas.

¿Cómo justifico el no voto?

Quienes no puedan concurrir a los comicios y tengan un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Los documentos válidos para votar este domingo son:

* Libreta de enrolamiento/libreta cívica

* DNI libreta verde

* DNI libreta celeste

* Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

* DNI tarjeta

Cabe señalar que no se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.

¿Qué pasará con el transporte?

Con el objetivo de promover la participación en el acto democrático por excelencia, el Gobierno dispuso que el transporte en la jornada electoral sea gratuito. En efecto, los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional y los servicios públicos de pasajeros ferroviario de Jurisdicción Nacional, Metropolitanos, Locales Extendidos, e Interurbanos Regionales, podrán ser utilizados por los usuarios sin costo.

¿Cuánto cobran las autoridades de mesa?

Los ciudadanos que desempeñen y cumplan efectivamente la función de presidente de mesa recibirán una asignación adicional de $4000 por elección -en comparación a las PASO 2023, en las que se abonaron $7000-, por lo que el pago en concepto de viático asciende a $11.000 por la jornada.

Dicho monto se suma a los valores establecidos en la resolución 88/2023, mediante la cual se fijó en $3000 el pago por la capacitación y en $10.000 en concepto de suma adicional en caso de cumplir la función en las tres instancias electorales. Si no se celebrara una segunda vuelta, entonces este último importe adicional será de $7000.

Por otro lado, quienes son designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación, y cumplen efectivamente tal función, recibirán $18.500.

En tanto, perciben $3500 quienes se desempeñan como delegados judiciales que efectivamente dan cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por último, se distribuyen $22.000 por elección a los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral que se desempeñan en los establecimientos de votación donde se realiza la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica, y cumplen efectivamente tal función. (DIB). (21-10-23).