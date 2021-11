Bianca Kohl a Ecos de mi ciudad: «El patín significa todo para mí»

Entrevista realizada por Mauro Denegri en el semanario Ecos de mi ciudad

Entre el 23 y el 30 de octubre se desarrolló en Iguazú, Misiones, el Torneo Nacional Categoría “B” de Patín.

Allí se hicieron presentes patinadoras de los clubes Ferroviario e Independiente de nuestra ciudad. Si bien todas lograron excelentes performances, quien tuvo una destacada actuación fue Bianca Kohl, que obtuvo el primer puesto en Figuras Obligatorias de la categoría Promocional Junior, consagrándose Campeona Nacional en dicha clase, trayendo la medalla dorada para Coronel Dorrego.

Ecos de mi ciudad tuvo la oportunidad de dialogar en exclusiva con la reciente campeona y, entre otras cosas, esto fue lo que nos dijo:

¿Qué significa el patín para vos?

El patín para mí significa todo, ya forma parte de mi vida.

¿Cuántos años hace que patinas?

Hace 14 años.

¿Cómo se dio tu llegada al Campeonato Nacional? ¿Qué torneos previos disputaste?

En el mes de septiembre tuve el provincial y selectivo en Pigüe, en el cual los jueces seleccionaban a las primeras cinco de la categoría para poder participar en el Nacional y ahí fue que clasifiqué.

¿Cuánto hace que te venías preparando?

Desde febrero que comenzamos patín, pero mucho más cuando quede seleccionada luego del Provincial.

¿Cómo fue entrenar en pandemia?

Fue complicado, ya que estuvimos 6 meses sin entrenar de manera presencial, y se tornó difícil a la hora de volver, ya que el cuerpo no estuvo en movimiento por mucho tiempo. Tuvimos clases por zoom de diferentes disciplinas, pero no fue lo mismo, no tenía motivación para realizarlas.

¿Qué sensaciones tuviste cuando te nombraron campeona?

Todavía no caigo. Solamente en el momento en que me dieron la puntuación de la última figura, ahí caí, en qué momento estaba.

¿En qué momento de la competencia sentiste que podías llegar a traer la medalla de oro?

En ningún momento, yo no lo tenía planeado, aunque siempre tuve la esperanza o sensación de poder entrar en el podio, pero nunca me imaginé el primer puesto.

¿Qué se siente poder representar a tu club y a tu ciudad en un Nacional?

Siento orgullo al representar a ambos, ya que tanto desde mi club como desde mi ciudad tengo el apoyo.

¿Qué te pareció el nivel de la competencia?

Por momentos injusto, ya qué hay patinadoras que bajan 2 o 3 categorías para venir y llevarse una medalla, para tenerlo asegurado. Yo solo bajé una categoría para venir más segura.

¿A quiénes se lo querés dedicar o con quién querés compartir este logro?

Primero que nada con mi profesora y mis papás, y después con todas mis compañeras, amigos, familiares y gente de Dorrego que me apoya mandando mensajes o llamándome.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Llegar al Sudamericano, que se hace en Argentina próximamente.

¿Algo más que quieras agregar?

Solo agradecer a todos en general, más que nada a mis dos técnicas Geri (De Marco) y Mica (Lanteri), mis papás, y al semanario Ecos por la nota.

Además de participar en Figuras Obligatorias Bianca compitió en la Categoría Libre donde obtuvo el 16º puesto entre 51 patinadoras.

La otra representante del club “aurinegro” fue Ariana Hellmann compitiendo en la Categoría Promocional Infantil. Allí obtuvo un 14º puesto entre 28 participantes en Figuras Obligatorias, y luego logró el 23º lugar en Libre, entre 79 patinadoras. (Ecos de mi ciudad). (05-11-21).