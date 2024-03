8M: «Nada para festejar» / La previa feminista, hoy, a las 20, en la plaza

Comunicado publicado en redes sociales por la colectiva feminista de nuestra ciudad Y que los platos los lave otro:

#8M Nada para festejar

En el 2023 se registraron:

339 femicidios

26 niñes asesinades en femicidios

263 huérfanos y huérfanas

43.243 fueron los ataques sexuales denunciados, incluyéndose 7131 violaciones _**delito con mayor porcentaje de “no denuncia”: nueve de cada diez mujeres no lo hacen público-

En lo que va de este reciente 2024 son

62 femicidios ( una mujer asesinada por día)

6 les niñes asesinades

43 les huérfanos y huérfanas por femicidios

Este 8M, además, nos encuentra frente a un gobierno – y un programa de desgobierno- rapaz, parangón acabado de los populismos demagogos de derecha. Gobierno autoritario, racista, misógino y clasista.

…Este 8M, además, nos encuentra frente a un gobierno – y un programa de desgobierno- rapaz, parangón acabado de los populismos demagogos de derecha. Gobierno autoritario, racista, misógino y clasista…»

Gobierno que hace alarde desvergonzado de sus prácticas de ajuste feroz sobre las clases trabajadoras mientras le hace la fiesta a los popes del mercado financiero, que no solapa su rechazo al sistema democrático, que no busca ordenar o racionalizar el Estado sino destruirlo hasta sus bases pulverizando nuestra soberanía política y económica; su ideal: ser el gestor servil del poder económico.

Gobernantes de retórica bruta y violenta, de doble estándar y tergiversación histórica. Conjuran mucho más de lo que ejecutan, apuestan al individualismo salvaje, a minar los resortes de solidaridad colectiva, demonizan, nos enfrentan.

Avanzan sobre nuestros derechos: vienen por la soberanía de nuestros cuerpos, vienen por la jubilación de las mujeres, empleadas domésticas y trabajadoras informales. Atentan contra todo por lo que hemos luchado y vienen por lo que hemos conseguido..

Hoy más que nunca reivindicamos nuestro derecho a la visibilidad, contra el borrado de nuestras circunstancias y existencias. Contra todo sistema de enunciación, producción y dominación que suponga un otre colonizado e inferiorizado. Contra la violencia del capitalismo patriarcal neoliberal.

Estamos y nos plantamos en esta coyuntura de crueldad y pobreza.

‘No es nuestra revolución si no podemos bailar ‘ y no, no podemos hacerlo, no hoy con la tristeza, la preocupación y el enojo que nos embarga.

Hoy nos cuesta trabajo la alegría y, cuando la tenemos, la cosechamos en la fe colectiva, en el abrazo entre todes les que creemos que una sociedad , verdaderamente libre, justa, diversa e inclusiva, solidaria y amorosa, es posible.

Este 8M necesitamos pensar, necesitamos compartir, llorar y también reír en reflexiva compañía. Necesitamos estar juntas, juntarnos

Todas

Todes

Les esperamos el jueves 7 de marzo en la plaza central de Coronel Dorrego, a partir de las

20 h.

Hagamos juntas , juntxs LA PREVIA 8M feminista

Y que los Platos los lave otro | Colectiva feminista de Coronel Dorrego. (07-03-24).