8M: «Hagamos que lo simbólico hable»

La colectiva feminista dorreguense Y que los platos los lave otro realizó ayer jueves 7 en la plaza central de nuestra ciudad una previa del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

Además, con la imagen que ilustra esta nota, emitieron en sus redes sociales el siguiente mensaje:

«Qué mostramos? que elegimos no nombrar? No tenemos nada en contra de los bancos rojos, abrazamos lo simbólico como una herramienta y estrategia de concientizacion y visibilizacion pero, cuando esa producción de lo simbólico es instrumentada desde las esferas del Estado, puede que siempre quede debiendo algo, algo a la memoria, algo a la hechos. Lo simbólico debe ser sustentado en relatos correctos , comprometidos y por sobre todo ser respaldado por políticas concretas que subsanen los problemas y las necesidades urgentes. Si esto no es así, puede que lo simbólico se reduzca a mero gesto, decorado. Cuando una tarea de mantenimiento (renovar la pintura del banco es mantenimiento ) se promociona como una acción política de notoriedad esto suena, cuánto menos, pobre . Si fuese símbolo de un renovado compromiso del estado municipal por trabajar con conciencia y proactivamente en la lucha contra la violencia de género y sus necesidades inherentes , entonces reiteramos el pedido de un refugio hogar para mujeres y niñes .

«Volviendo a lo que dijimos antes, volviendo a la memoria necesaria, todas las mujeres nos importan, todas importan. Todas las muertas son nuestras, todas , aunque el atroz ritmo de los femicidios nos impide nombrarlas día a día, porque así es : día a día.

Todas nos duelen. Pero debemos nombrar a las nuestras para que aquellas se vuelvan reales en nuestro dolor. Caminamos sus calles, habitamos sus espacios ausentes. Debemos nombrarlas:

«Marcela García

Verónica Vaca

Lili Diaz

Natali Rodríguez

Kathy Moscoso

«Presentes!

Y aunque no las nombramos, porque no corresponde difundir su identidad, están también presentes en nuestra memoria y en esta denuncia, todas las violaciones, los abusos, los suicidios por violencia de género.

Hagamos que lo simbólico hable. (08-03-24).