5 cuestiones para tener en cuenta al recibir un auto en herencia

¿Quién no ha soñado alguna vez con recibir una herencia de algún pariente desconocido? Si bien esto no es tan normal, sí es natural recibir de parte de nuestros seres queridos, sumas de dinero, una propiedad o un vehículo, entre otros objetos de valor.

Sin embargo, heredar no es tan sencillo como simplemente pasar a ser dueños de algo que hasta entonces no era nuestro. Por ejemplo, si pensamos en la herencia de un auto, es necesario realizar varios trámites que muchas veces no conocemos.

Por eso, a continuación, compartimos cinco aspectos que conviene tener en cuenta al recibir un auto en herencia.

1. Estado de deudas

En primer lugar, al tratarse de un bien material sobre el que pesan impuestos, hay que controlar el estado de las deudas que puedan existir. Fundamentalmente, el pago de la patente y el de la cobertura del seguro automotor del vehículo.

Conocer esta información es clave para saber cómo lidiar con el manejo de un bien que, de repente, empieza a formar parte de nuestras responsabilidades. Para esto, podemos llamar al registro del automotor y a la empresa aseguradora.

2. Gestión de papeles a nuestro nombre

También en el registro del automotor podremos realizar la gestión de los papeles para que pasen a estar a nuestro nombre. Seguramente podamos usar el auto teniendo solo la tarjeta azul, pero lo ideal sería la titularidad del mismo para evitar problemas así como también contratar un seguro automotor.

Cuanto antes tengamos todos los papeles necesarios a nuestro nombre, antes podremos disfrutar plenamente del uso de nuestro auto. Esto nos brindará una mayor tranquilidad de cara a cualquier tipo de inconveniente que pueda suceder.

3. Cálculo de gastos

Del mismo modo que es importante estar al tanto del estado de las deudas que pueda tener el auto, es clave realizar un cálculo de gastos. Puede que ya tengamos un vehículo y consideremos el costo de mantenerlo, pero puede que no.

Una gran idea será realizar algunas proyecciones de gastos lo más precisas posibles, como por ejemplo el consumo de combustible. Así podremos saber cuánto dinero nos demandará contar con un auto que antes no considerábamos en nuestra economía.

4. Aspectos de mantenimiento

En relación a lo señalado en el punto anterior, algo clave al heredar un auto es considerar todos los aspectos relativos a su mantenimiento. Hablamos desde el taller mecánico donde lo llevaremos hasta el lavadero o cochera, sino tenemos los medios para cubrir estas necesidades.

Volvemos a decirlo, es probable que si ya contamos con un auto todo esto ya esté resuelto. Pero si ese no es el caso, son cuestiones importantes a las que hay que atender para no tener que buscar soluciones de emergencia en momentos de necesidad.

5. Considerar conscientemente la herencia

Para finalizar este repaso, un punto que es muy importante es el análisis consciente de la herencia. Por supuesto que heredar algo inesperado puede ser una gran alegría, pero también un problema.

Tener que responder a una responsabilidad que antes no teníamos no siempre es algo bienvenido. Y es algo que debemos considerar para ver si estamos en condiciones de asumir. (09-02-22).