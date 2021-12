38 grados en el Ártico…

ESCRITO EN FACEBOOK POR NÉSTOR MACHIAVELLI

No hay peor sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver lo que tiene frente a sus ojos.

Leo hoy en el diario El País de España que la Organización Meteorológica Mundial dependiente de la ONU, ha confirmado esta semana que el 20 de junio de 2020 en la localidad rusa de Verjoyansk la estación meteorológica midió 38 grados, la temperatura más alta de la que se tiene registro en el Ártico, una de las regiones más frías del planeta.

Verjoyansk está situada 115 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, y la estación meteorológica realiza mediciones desde 1885.

Otras mediciones extremas que confirman la gravedad del cambio climático:

-En 2020 en la base Esperanza de la Antártida se alcanzó la temperatura récord de 18,3 grados centígrados.

-La máxima de América del Norte fue 54,4 grados en el Valle de la Muerte (California, Estados Unidos), medidos entre 2020 y 2021.

-Y la máxima europea de 48,8 grados se registró el último verano en la isla italiana de Sicilia.

Frente a estos cambios climáticos irreversibles que en un futuro no lejano puede provocar la extinción de la vida en la tierra, el mundo sigue andando y los países que más contribuyen al efecto invernadero no cumplen los acuerdos y siguen contaminando el planeta.

Leemos estos datos escalofriantes, nos escandalizamos un rato, compartimos la preocupación con amigos y la vida continua entre preocupaciones diarias, la inflación, el dólar y los saludos de fin de año.

Recurro a aquella imagen del cohete que a tres mil kilómetros por hora está a punto de estrellarse contra una montaña y nosotros adentro discutiendo si es mejor la nafta súper o la especial… (14-12-21).