La Escuela Municipal de Rugby participará este sábado de un encuentro infantil en Tres Arroyos

La Escuela Municipal de Rugby, junto al Club Ferroviario, participará mañana sábado 27 de junio de un encuentro de rugby infantil organizado por el Club TARHC de Tres Arroyos.

La actividad se desarrollará a partir de las 12 horas y reunirá a equipos de distintas localidades de la región.

Los participantes de Dorrego estarán acompañados por el profesor Bruno Banegas, responsable de la actividad.

Del encuentro formarán parte también equipos de Pigüé, Darregueira, Tres Arroyos, Carhué, Bahía Blanca, Coronel Pringles y Coronel Suárez. (26-06-26).