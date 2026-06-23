Mirar el cielo: martes de salida astronómica en el CIIE

El Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE) de nuestra ciudad convoca a una actividad de extensión abierta a la comunidad titulada “Mirar el Cielo”.

La propuesta invita a una salida astronómica que propone la contemplación del cielo como un ejercicio activo de comprensión, asombro y pensamiento crítico.

La actividad se realizará hoy martes 23 de junio, a las 18, en el CIIE, Sarmiento 67 (Escuela 7).

Entornos digitales

Entornos digitales

Por otra parte, en el marco de sus actividades de extensión, el CIIE también presenta la jornada “Prácticas de cuidado en entornos digitales”.

La propuesta incluye los siguientes ejes: comprender cómo habitan la virtualidad las niñeces y adolescencias, identificar los riesgos y violencias más frecuentes en entornos digitales y construir estrategias colectivas de cuidado entre escuela y hogar.

La actividad se llevará a cabo el jueves 25, a las 18, en el mismo lugar. (23-06-26).