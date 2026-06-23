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Mirar el cielo: martes de salida astronómica en el CIIE

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El Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE) de nuestra ciudad convoca a una actividad de extensión abierta a la comunidad titulada “Mirar el Cielo”.

La propuesta invita a una salida astronómica que propone la contemplación del cielo como un ejercicio activo de comprensión, asombro y pensamiento crítico.

La actividad se realizará hoy martes 23 de junio, a las 18, en el CIIE, Sarmiento 67 (Escuela 7).
Entornos digitales

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Por otra parte, en el marco de sus actividades de extensión, el CIIE también presenta la jornada “Prácticas de cuidado en entornos digitales”.

La propuesta incluye los siguientes ejes: comprender cómo habitan la virtualidad las niñeces y adolescencias, identificar los riesgos y violencias más frecuentes en entornos digitales y construir estrategias colectivas de cuidado entre escuela y hogar.

La actividad se llevará a cabo el jueves 25, a las 18, en el mismo lugar. (23-06-26).

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