Animales sueltos en rutas: cuando lo evitable se vuelve tragedia

Un nuevo accidente en una ruta cercana a la ciudad volvió a poner en primer plano un problema que se repite desde hace años en los caminos rurales de la región: los animales sueltos. El hecho, que terminó con consecuencias fatales tras el impacto de un vehículo contra un caballo y posterior colisión contra un camión, no puede quedar reducido a una mala suerte del destino ni a una simple fatalidad.

En estas rutas, la escena no es desconocida. Animales que cruzan o permanecen sobre la calzada, sobre todo en horarios de poca visibilidad, se convierten en un riesgo real para cualquiera que circule. Y cuando ocurre un choque de estas características, las consecuencias suelen ser irreversibles.

No se trata de hechos imprevisibles. En muchos casos aparecen las mismas causas de fondo: alambrados dañados, tranqueras mal cerradas, sectores sin la vigilancia suficiente o controles que no alcanzan. Cuando las situaciones se repiten con patrones tan claros, la discusión deja de ser abstracta y pasa a tener nombres concretos: prevención y responsabilidad.

Quien tiene animales conoce —o debería conocer— el deber básico de mantenerlos dentro de los límites de su propiedad. No es una cuestión nueva ni excepcional. Es parte de la propia actividad. Un animal suelto en la ruta no solo representa un daño posible: representa un riesgo directo para la vida de quienes vuelven a sus casas, van a trabajar o transitan por necesidad.

Pero quedarse solo en ese punto sería incompleto. El Estado también tiene un papel que no puede delegar. Los controles en rutas, la respuesta ante denuncias y la aplicación de sanciones no pueden aparecer recién después de la tragedia. Cuando no hay presencia sostenida, el mensaje que queda es de abandono, y el problema se repite.

En paralelo, detrás de cada accidente hay algo que no siempre entra en los partes policiales ni en las estadísticas: personas, familias, historias que cambian en segundos. Un viaje cualquiera que termina de la peor manera. Una noticia que golpea a toda una comunidad.

Cada vez que ocurre un hecho así, la sensación es la misma: se pudo evitar. Y mientras esa frase siga repitiéndose después de cada siniestro, el problema seguirá ahí, al borde de la ruta, esperando el próximo descuido. (23-06-26).