Macri vuelve a anotarse en la carrera presidencial: “Nos preparamos para ganar”

En medio de los escándalos por corrupción que sacuden al Gobierno nacional, el secretario general del PRO y mano derecha de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, salió a reivindicar el rol de la escudería amarilla en el tablero político y sostuvo que el espacio trabaja para convertirse en una opción competitiva para los comicios presidenciales del año próximo.

“El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina, nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura, en estos meses estuvimos trabajando en reconstruir los vínculos con miembros del equipo, una etapa indispensable después del daño que producto entre los dirigentes la fallida interna de 2023”, afirmó Andreis.

Además de destacar el papel del PRO en la vida política argentina, el secretario general del partido de Macri apuntó contra Manuel Adorni, cuestionado por su inexplicable enriquecimiento patrimonial, y recordó que el expresidente había anticipado los problemas que podía generar su llegada a la jefatura de Gabinete.

“Tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio el mismo día de su designación, perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió”, expresó el funcionario vía X.

Las declaraciones no son casuales. Se dan luego de que el jefe del bloque PRO en el Senado nacional, Martín Goerling Lara, anticipara que la bancada acompañará un eventual pedido de censura o remoción contra el jefe de Gabinete, en medio del escándalo por las irregularidades en su declaración jurada. “Si llega esa instancia, vamos a acompañar”, advirtió.

En ese contexto, Andreis recalcó que, con la ayuda de muchos dirigentes de todo el país, el partido del ex presidente está trabajando “para proyectar una fuerza consistente y responsable con capacidad de gobierno”. “

“En cada encuentro reafirmamos, nuestro compromiso de cuidar lo logrado hasta acá, y nuestra convicción de ser protagonistas. Estamos armando un PRO competitivo, no miramos trofeos, nos preparamos para ganar”, sentenció el dirigente macrista.

La misiva volvió a dejar expuesta la fractura entre el partido de Macri y La Libertad Avanza (LLA), dos espacios que compartieron coincidencias políticas durante los últimos años, pero que ahora comienzan a proyectarse como posibles competidores en las próximas elecciones presidenciales. Un juego peligroso, porque ambos comparten electorado.

El PRO apura a Milei para que eche al jefe de Gabinete: “Queremos que defienda el cambio, no a Adorni”

El partido de Macri salió a meter presión al presidente Javier Milei para que le pida la renuncia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por la presentación de su declaración jurada. Es que, a través de un posteo en redes sociales, el partido le envió un mensaje directo a la administración mileísta.

“Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, puntualizaron desde el partido a través de la red social X y recalcaron: “Lo de Manuel Adorni es una falta grave, un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo, eso no tiene ninguna justificación posible”.

El cuestionamiento de la escudería amarilla se suma a otro durísimo comunicado, en donde advirtieron que no hay justificación posible para defender a Adorni, quien públicamente admitió haber mentido con sus declaraciones juradas y argumentó que el crecimiento de su patrimonio fue solventado criptos.

No obstante, la misiva siguió en términos durísimos al señalar que “en un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública, a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, concluyeron desde el partido que comanda Mauricio Macri. (Diputados Bonaerenses). (18-06-26).