El chofer de un micro murió tras chocar contra el acoplado de un camión cerca de Médanos

Un grave siniestro vial ocurrido esta mañana en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 732, dejó como saldo la muerte de un chofer de larga distancia y varios pasajeros con lesiones leves. El accidente se registró a las 6:20, en cercanías de la localidad de Médanos, donde la visibilidad era prácticamente nula debido a una densa cortina de humo provocada por un incendio en la zona.

Según detallaron fuentes policiales, la baja visibilidad estaba directamente relacionada con un foco ígneo iniciado el día anterior. Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, ayer a las 16:30 se cortó un cable de EDES en el kilómetro 731,5 de la Ruta 22, lo que generó un incendio cuyo humo aún afectaba la traza esta mañana. Eso, explicaron, habría sido determinante en las condiciones de manejo.

De acuerdo al parte oficial, el camión Scania 420 patente GEC 505, de la empresa Cruz del Sur y conducido por Luis Alberto Colicheo (41), fue impactado de atrás por un micro de la empresa Vía TAC al mando de Marcelo Miguel Cepeda (50), quien falleció en el lugar por la violencia del impacto. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de Médanos hacia Bahía Blanca (la unidad de larga distancia finalizaba recorrido en la ciudad).

Al momento del siniestro, un móvil policial se encontraba a pocos metros realizando tareas de tránsito preventivo por la escasa visibilidad en el sector. La ruta, que es recta y asfaltada, pero en estado regular, estaba completamente cubierta de humo en esos momentos.

En el colectivo viajaban 50 pasajeros. Varios de ellos sufrieron golpes, aunque las lesiones son de carácter leve. Personal de emergencia y policía asistieron a los ocupantes y aseguraron el área, mientras el tránsito permaneció reducido durante las primeras horas de la mañana. (La Brújula 24). (06-12-25).