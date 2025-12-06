Daniel Faur, DT de Ferroviario: “Nadie nos va a quitar la espina de que Altuna nos dejó afuera de pelear la segunda revancha”

Daniel Faur, técnico de Ferroviario, expresó su sensación luego del cierre de la temporada. Valoró el trabajo realizado y señaló que el equipo mostró avances: “Contento porque es un trabajo que se viene haciendo hace dos años, que va viendo de a poquito los frutos”.

En diálogo con FM Monte, el entrenador destacó el esfuerzo del plantel y apuntó a lo que quedó pendiente con la Primera: “Ferro era un merecido finalista, pero los partidos se ganan, lo ganó SUPA, hizo goles, y nadie nos va a quitar la espina de que (el árbitro) Altuna nos dejó afuera de pelear la segunda revancha”.

Faur marcó decisiones arbitrales que, según su visión, influyeron en la serie: El periodista Eduardo Reyes le admitió a Faur el “penal clarito que le hicieron al delantero de Ferroviario” y el DT aurinegro sumó otras jugadas que, indicó, perjudicaron al equipo: “El segundo gol con la mano se ve en la televisión y el tercero lo arrastra un metro al central”. Consideró que un inicio distinto habría cambiado el rumbo: “Si vos arrancás dos o tres a cero, el partido es diferente”.

Respecto a su futuro, aclaró que continúa hasta diciembre: “Después veremos si Ferroviario quiere que continúe y si Faur quiere continuar también”. Sobre esa conversación, remarcó: “Espero que sea una charla adulta, donde se pongan en la balanza todas las cosas”. Señaló que se siente cómodo en el club: “Es una familia, desde el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes”. (06-12-25).