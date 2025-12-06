La ciudad

Cómo funcionará el Circuito Histórico Autoguiado de Coronel Dorrego

CASCADA CIFUENTES. FOTO ILUSTRATIVA.

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece la creación del “Circuito Histórico Autoguiado de Coronel Dorrego”, una iniciativa destinada a integrar y difundir en formato digital todas las referencias históricas ubicadas en distintos puntos del distrito.

El proyecto, presentado por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio en la anterior conformación del cuerpo, parte de la valoración de estas referencias como parte del patrimonio histórico, cultural y afectivo de la comunidad dorreguense, con el propósito de ampliar su visibilidad mediante herramientas digitales accesibles.

La normativa señala que el circuito se conformará a partir de la georreferenciación y el registro en plataformas digitales, como Google Maps u otras equivalentes, de cada sitio que cuente con una referencia histórica. Cada punto incluirá textos descriptivos, reseñas históricas, fotografías, enlaces a las ordenanzas correspondientes y la posibilidad de acceder a audios a través de cartelería con código QR.

El Departamento Ejecutivo tendrá a cargo la coordinación del proyecto y podrá requerir la participación del Museo Regional, el Archivo Histórico Municipal, la Peña Nativista, las instituciones educativas y diversas organizaciones culturales para llevar adelante el desarrollo del circuito. Asimismo, la norma invita a profesionales de la historia y a vecinos del distrito a aportar material documental, fotográfico y testimonial para enriquecer el registro colectivo.

El mapa final del Circuito Histórico Autoguiado será publicado en la página web del Municipio y se difundirá por los canales institucionales, con la posibilidad de incorporarse a programas turísticos, educativos y culturales. La ordenanza también autoriza la colocación de códigos QR o señalética complementaria en los sitios ya existentes, con el fin de facilitar el acceso directo al contenido digital elaborado en el marco del proyecto. (05-12-25).

