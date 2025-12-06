Cómo funcionará el Circuito Histórico Autoguiado de Coronel Dorrego

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece la creación del “Circuito Histórico Autoguiado de Coronel Dorrego”, una iniciativa destinada a integrar y difundir en formato digital todas las referencias históricas ubicadas en distintos puntos del distrito.

El proyecto, presentado por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio en la anterior conformación del cuerpo, parte de la valoración de estas referencias como parte del patrimonio histórico, cultural y afectivo de la comunidad dorreguense, con el propósito de ampliar su visibilidad mediante herramientas digitales accesibles.

La normativa señala que el circuito se conformará a partir de la georreferenciación y el registro en plataformas digitales, como Google Maps u otras equivalentes, de cada sitio que cuente con una referencia histórica. Cada punto incluirá textos descriptivos, reseñas históricas, fotografías, enlaces a las ordenanzas correspondientes y la posibilidad de acceder a audios a través de cartelería con código QR.

El Departamento Ejecutivo tendrá a cargo la coordinación del proyecto y podrá requerir la participación del Museo Regional, el Archivo Histórico Municipal, la Peña Nativista, las instituciones educativas y diversas organizaciones culturales para llevar adelante el desarrollo del circuito. Asimismo, la norma invita a profesionales de la historia y a vecinos del distrito a aportar material documental, fotográfico y testimonial para enriquecer el registro colectivo.

El mapa final del Circuito Histórico Autoguiado será publicado en la página web del Municipio y se difundirá por los canales institucionales, con la posibilidad de incorporarse a programas turísticos, educativos y culturales. La ordenanza también autoriza la colocación de códigos QR o señalética complementaria en los sitios ya existentes, con el fin de facilitar el acceso directo al contenido digital elaborado en el marco del proyecto. (05-12-25).