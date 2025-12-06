Claudio Cardozo asumió como nuevo jefe de la Policía Comunal de Monte Hermoso

En una ceremonia realizada este viernes 5 en la Comisaría de Monte Hermoso, que estuvo encabezada por el intendente Hernán Arranz, fue presentado el nuevo titular de la Policía Comunal, comisario inspector Claudio Cardozo, quien reemplaza en sus funciones a la comisaria inspectora Carla Martin.

Acompañaron al intendente el jefe de Gabinete, César David Quintana; el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Vera, y su par de Gobierno, Ramiro Busca, otros miembros de su gabinete y funcionarios de la policial local. (Noticias Monte Hermoso). (06-12-25).