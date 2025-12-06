Así quedó constituido el nuevo Consejo Escolar

Fueron designadas las nuevas autoridades del Consejo Escolar de nuestro distrito.

La presidencia quedó a cargo de Gabriela Battista (UCR). Como vicepresidenta fue elegida Silvana Nomdedeu (UCR); secretario, Fabián Abdala (La Libertad Avanza); tesorera, Mariana Lopetegui (Fuerza Patria).

El acto de asunción de los nuevos consejeros y la despedida de quienes cumplen su mandato se realizará este martes 9 de diciembre, a las 9, en el Centro Cultural Municipal. (06-12-25).