¡A cruzar los dedos! Coronel Pringles sorteará $10 millones entre vecinos con tasas al día

El Municipio de Coronel Pringles anunció un sorteo especial destinado a todos los vecinos que estén al día con el pago de sus tasas al 30 de septiembre. Los participantes tendrán un número único para competir por órdenes de compra por un total de 10 millones de pesos que solo podrán canjearse en comercios locales, informó El Orden.

El Jefe de Gabinete, Darío Christensen, explicó que a cada contribuyente con sus impuestos municipales al día se le asignará un número único e irrepetible, el cual se utilizará para participar en el sorteo de los 10 millones de pesos en órdenes de compra. Si un contribuyente tiene más de una partida al día, podrá participar con cada una, aunque no podrá recibir más de un premio.

Los números de las partidas participantes serán publicados en las redes sociales del Municipio durante los tres días previos al sorteo que se llevará a cabo de manera transparente, ante escribano público, para garantizar la legalidad del proceso.

Las órdenes de compra podrán ser canjeadas exclusivamente en comercios de Coronel Pringles que estén inscriptos como proveedores municipales, con esto también se busca brindar una oportunidad para fomentar el consumo dentro del distrito, beneficiando tanto a los contribuyentes como a los comercios locales. (Agencia DIB). (06-12-25).