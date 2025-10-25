El 11 de noviembre se realizará la Asamblea General Ordinaria del Club Independiente

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 67 del estatuto, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 11 de Noviembre de 2025, a las 19:00 hs, en su Sede Social ubicada en calles San Martín y Antonio B. Costa de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día:

1- Lectura y Consideración del acta anterior

2- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.

3- Consideración del informe presentado por la comisión revisora de cuentas

4- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Ganancias y pérdidas del ejercicio transcurrido entre el 1 de Septiembre de 2024 y 31 de Agosto de 2025.

5- Nombramiento de una Comisión Receptora de votos, escrutadora compuesta por tres miembros. Renovación parcial de Comisión Directiva

6- Proclamación de las autoridades electas

7- Cuota social

Artículo 70 del estatuto:

Las Asambleas ordinarias se celebran en lo que se refiere a la primera Convocatoria, con la mitad más uno de los asociados en condiciones de tomar parte de ella, y en caso de no haber a la hora fijada para la Convocatoria, número reglamentario se esperará una hora, procediéndose acto seguido a la realización de la misma con cualquier número de asociados presentes siempre que sea igual o mayor al de los miembros titulares de la Comisión Directiva. (24-10-25).