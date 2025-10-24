Deportes

El 11 de noviembre se realizará la Asamblea General Ordinaria del Club Independiente

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 67 del estatuto, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 11 de Noviembre de 2025, a las 19:00 hs, en su Sede Social ubicada en calles San Martín y Antonio B. Costa de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día:

1- Lectura y Consideración del acta anterior
2- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3- Consideración del informe presentado por la comisión revisora de cuentas
4- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Ganancias y pérdidas del ejercicio transcurrido entre el 1 de Septiembre de 2024 y 31 de Agosto de 2025.
5- Nombramiento de una Comisión Receptora de votos, escrutadora compuesta por tres miembros. Renovación parcial de Comisión Directiva
6- Proclamación de las autoridades electas
7- Cuota social

Artículo 70 del estatuto:

Las Asambleas ordinarias se celebran en lo que se refiere a la primera Convocatoria, con la mitad más uno de los asociados en condiciones de tomar parte de ella, y en caso de no haber a la hora fijada para la Convocatoria, número reglamentario se esperará una hora, procediéndose acto seguido a la realización de la misma con cualquier número de asociados presentes siempre que sea igual o mayor al de los miembros titulares de la Comisión Directiva. (24-10-25).

