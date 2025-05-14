Estas son las personas que recibirán este viernes sus escrituras en nuestra ciudad
El Departamento de Asuntos Legales y Viviendas de la Municipalidad de Coronel Dorrego convocan a las siguientes personas al acto de entrega de escrituras otorgadas por la Escribanía General de Gobierno, el que se desarrollará el día 16/05/2025 a las 09:30 Hs. en el Teatro Español de la ciudad de Coronel Dorrego sito en calle Hipólito Yrigoyen Nº 827.
Se solicita a los concurrentes comparezcan munidos de DNI original
ABALOS,JAVIER ALEJANDRO
ABELDAÑO,CELIA CRISTINA
ABRAHAM,MARIA CLAUDIA
ACEBEDO,SERGIO DANIEL
ALBIZU,HORACIO ALBERTO
ALONSO,FEDERICO
ALVAREZ,GUSTAVO DANIEL
ALVAREZ,MARIA PATRICIA
ALVAREZ,SILVIO AVELINO
ALVARO,BRAIAN LEONEL
ALZUETA,OLGA SUSANA
AMBROSIO,CARLOS ALFREDO
AMUCHASTEGUI,ESTELA VICTORIA
ANAYA,ORLANDO ARIEL
ANDERSON,MARIA EDITH
AUED,FELIPE OSCAR
AYERBE,NELIDA ALEJANDRA
AYZAGUERRE,MIRTA OLGA
BANEGAS,JOSE LUIS
BENAVENTE,GABRIEL ALBERTO
BENAVENTE,MARIA EUGENIA
BENEGAS,MARIA ISABEL
BERNAT,MARTA CECILIA
BERTONI,BETIANA PAOLA
BERTONI,SUSANA BEATRIZ
BILBAO,MIGUEL ANGEL
BLAS,NELLY ESTHER
BOGGON,IVONE NOEMI
BOGGON,SONIA SOFIA
BOGVAD,CRISTIAN WALTER
BOSCHETTI,MARIA DEL CARMEN
BULLON,ANDREA FERNANDA
BURON,SILVIA ANALIA
CABELLO,MARCELO ANGEL
CARABAJAL,JOSE LUIS
CARRERA,GABRIEL ANDRES
CASANAVE,ANABELLA NATALI
CASANAVE,JUAN CARLOS
CASTRO,MARIA GABRIELA
CHARPENTIER,CECILIA ANGELICA
CHAVEZ,NELIDA ESMERALDA
CODAGNONE,IVAN GERMAN
COLANTONIO,JUAN IGNACIO
COLLAZO MARIA DEL CARMEN
COLLAZO,BETINA MABEL
COLONGA,MABEL SUSANA
CONCA,JUAN MARCELO
CONCA,MONICA ARACELI
CONCA,OSCAR DARDO
CONSTANTIN,CESAR HORACIO FABIAN
CONTRERAS,MARIO OSCAR
CREDEDIO,ANGELICA CELINA
CUIÑAS,CESAR JESUS
D´ALESSANDRO,MARIA MERCEDES
D´ANNUNZIO,MONICA ALEJANDRA
D´ANNUNZIO,ROSA JUANA
DABLE,MARIA VANESA
DE ABAJO,ETELVINA ARACELI
DE LA IGLESIA,ADRIANA ANAHI
DEBLIGER,DAIANA ANAHI
DI CROCE,JUAN PABLO
DI MARCO,LUIS ALBERTO
DI MUZZIO,GABRIELA ELISABET
DI PAOLO,MARIA INES
DOMINGUEZ,MARÍA ALEJANDRA
DORTA,FERNANDO ENRIQUE
DURAN,MIGUEL ALEJANDRO
ECHEGOYEN,OMAR NORBERTO
ECHEVERRIA,IRMA RENE
ECHEVERRIA,MARIANO SAUL
EMANUELE,ARNALDO RUBEN
EPULEF,CRISTINA ERMELINDA
ERRAZQUIN,CARLOS ALBERTO
ERRAZQUIN,DIEGO ROLANDO
ESPINOZA,TATIANA ANAHI
FARIAS,LAURA BEATRIZ
FARIAS,ROSALIA MABEL
FAZZIO D´ALESSANDRO,ANTONELLA
FEDIGATTI,MARIO FABIAN
FEDIGATTI,NICOLAS
FERNANDEZ,DOMINGO ANTONIO
FERNÁNDEZ,MARÍA ESTHER
FERNANDEZ,NOELIA CATERINA
FERNANDEZ,WALTER CEFERINO
FISCHER,ALEJANDRA BEATRIZ
FISCHER,CLAUDIA ELIZABETH
FISCHER,SILVINA LUJAN
FLORES,LUIS EMILIO
FLORES,MARIO JACINTO
FRITZ,MARIA FERNANDA
FRITZ,RUBEN OMAR
FUERTES,SERGIO ALBERTO
FUNES,MARCELO FABIAN
GALLEGO,VICENTE DAVID
GARCIA,FLAVIA LORENA
GARCIA,ZULEMA SUSANA
GENTILE,BRAIAN EMMANUEL
GEREZ,LUIS ALBERTO
GODOY,GERMAN GUSTAVO
GODOY,NILDA INES
GOMEZ,GRACIELA ESTHER
GOMEZ,NORMA BEATRIZ
GOMEZ,SANDRA TERESA
GONZALEZ,CARLOS EUSEBIO
GONZALEZ,EDUARDO CRISTIAN
GONZALEZ,HUGO LUIS
GONZALEZ,LUCIANA SOLEDAD
GONZALEZ,RAUL ENRIQUE
GONZALEZ,SANDRA IVONE
GROB,ERICA
GROSSO,CELINA ESTHER
GROULEFF,SANDRA ELISABET
GUEVARA,VIVIANA BEATRIZ
GULLINI,GRACIELA IRMA
GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ,SANDRA NOELIA
GUZMAN,IRMA INES
HAAG,PEDRO OSCAR
HAAG,ROSANA BEATRIZ
HANSEN,MIRTA ESTER
HERGENREIDER,ALEJANDRA ESTHER
HERTHER,GABRIELA SILVANA
HESSY,CARMEN RENEE
HOLTZ,MARIA GABRIELA
IBARRA,ALEJANDRA NOEMI
IBARRA,DAIANA AYELÉN
IBARRA,MARIA ALEJANDRA
IGLESIAS ALFAYA,ESTER INES
ILLESCAS,CLAUDIO DANIEL
IRIARTE,ELSA NOEMI
IRIARTE,GUADALUPE
IRIARTE,MARIO OMAR
IRIARTE,ROCIO AYELEN
JALIF,MARIA VIRGINIA
KELLER,CARLOS OSCAR
KESSLER,MARISA LORENA
KESSLER,PEDRO OSVALDO
KOHL,EDUARDO MAURICIO
LARA,BLANCA AMERICA
LARA,PAOLA LETICIA
LEAL,MONICA ESTER
LENCINA,ZULMA INES
LINHARDO,IRMA SUSANA
LLINARES,JOSE ALBERTO
LOPEZ,ROSA MARIA DEL CARMEN
LUNA,HERMELINDA
MACAYA,CLAUDIO JAVIER
MACLEN,MARCELO RAUL
MADARIAGA,GUSTAVO DAVID
MADRID,JAVIER HORACIO
MAFUD,RODOLFO JOSE
MAININI, JOSE LUIS
MAJLUF,LUIS MAXIMILIANO
MAJLUF,YAEL ANABELLA
MAJUL,MARIA ELISABET
MALDONADO,JORGE GABRIEL
MANCILLA,NORMA ELISABET
MANSILLA,SERGIO ALEJANDRO
MARCO,RODOLFO GASTON
MARCONI,CARLOS JOSE
MARQUEZ,LUZMIRA AGUSTINA
MARTINEZ,MARIELA SOLEDAD
MASSA,CARMEN ELISABET
MATHIASEN,ANA ELIZABETH
MATHIASEN,ANA ELIZABETH
MENDIZABAL,CARLOS CEFERINO
MENDIZABAL,HECTOR FELIPE
MENDIZABAL,MARIA EMILIA
MENDIZABAL,NATALI DAIANA
MENNA,MARIA JOSE
MENNA,MONICA PATRICIA
MENNA,RITA SOLEDAD
MENNA,RODOLFO FLORENCIO
MICHELENA,ROXANA VANESA
MICHIA,MIRTA JULIA
MICHIA,MIRTA LUJAN
MILLAMAN,SERGIO IGNACIO
MILLAN,NOELIA SUSANA
MINOR,JOHANNA SOFIA
MOGENSEN,MARCELO ADRIAN
MONTOYA,MARTA
MOYANO,ROBERTO OSCAR
MOYANO,SANTIAGO ENRIQUE
MUÑOZ,ELSA MIRTA
MURGUIARTE,DOLLY MARTA
NONDEDEU,ELIANA BELEN
O`FLAHERTY,ALICIA GUILLERMINA
OCAMPOS,GRACIELA ELISABET
ONORATO,MAURICIO
ORTIZ,ELMA BEATRIZ
OTAMENDI,OSVALDO DANIEL
PADE,ROBERTO
PAEZ,ABEL ENRIQUE
PAEZ,JUAN IGNACIO
PALACIO,FABIANA LORENA
PALACIO,SILVIA ESTER
PALMA,ELSA IRIS
PANTUSO,VIVIANA ESTHER
PAYES,NATALIA ESTER
PAYES,ROMINA (
PECIÑA,MARCELO HUGO
PEDONE,VILMA DOMINGA
PEREYRA,TERESA NOEMI
PEREZ BUGALLO,FRANCISCO JAVIER
PEREZ,CAROLINA IVANA
PEREZ,CYNTIA PAOLA
PEREZ,GRACIELA CRISTINA
PICHUIN,MANUEL OSCAR
PIÑERO,JUAN MARCOS
PIZARRO,MARCELA ALEJANDRA
POGGIO,MARCOS OSVALDO
POZOS,NAHIME LIHUEN
QUINTAS,OSCAR BERNARDO
QUINTERO,ANGELA ELVIRA
RACCIATTI,ADRIANA NOEMI
RACCIATTI,DANIEL CEFERINO
RACCIATTI,SANDRA ESTELA
RIQUELME,SANDRA JOSEFINA
RIVERA,PATRICIO ALEJANDRO
ROCHA,ANDREA FABIANA
RODA,JONATAN EMANUEL
RODRIGUEZ,GUILLERMINA ANDREA
RODRIGUEZ,JAVIER
ROMANO,CANDELA VALENTINA
RUIZ,SILVIA PATRICIA
SAGASTI,ALICIA NOEMI
SAGASTI,ESTELA LORENA
SALOMON,MARCOS FRANCISCO
SANCHEZ,MONICA PATRICIA
SARMIENTO,EVELIA
SCHWINDT,OSVALDO ALEJANDRO
SEGUI,OMAR FELIX
SEGURADO,GUSTAVO DAVID
SERRUDO,JORGE HORACIO
SIMON,HUGO FABIAN
SOBRERO,NESTOR DANIEL
SOCIEDAD EMPLEADOS DE COMERCIO (SECRETARIA GENERAL NORMA FELIX)
SUELDO,GLORIA ESTELA
SUELDO,RODOLFO LUIS
TABARES,CLAUDIA ELIZABETH
THOSTRUP,ANDREA PATRICIA
TORTORA,MARIA MARCELA
TURRA,CLAUDIA LUJÁN
UBERIA,JUAN ANTONIO
URIBE,MARIO CEFERINO
URQUIZU,RAUL HORACIO
VALENTINO,MARCELO
VARELA,ALICIA AURORA
VILLALBA,CECILIA SOLEDAD
VILLALBA,LUCIA VICTORIA
VINCENT,MARISA ELISABET
YEZZI,IVANA FIORELLA
ZIEGEMANN,MARCELO FABIAN
ZWEEDYK, BEATRIZ ANGELICA (14-05-25).