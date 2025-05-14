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Estas son las personas que recibirán este viernes sus escrituras en nuestra ciudad

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El Departamento de Asuntos Legales y Viviendas de la Municipalidad de Coronel Dorrego convocan a las siguientes personas al acto de entrega de escrituras otorgadas por la Escribanía General de Gobierno, el que se desarrollará el día 16/05/2025 a las 09:30 Hs. en el Teatro Español de la ciudad de Coronel Dorrego sito en calle Hipólito Yrigoyen Nº 827.

Se solicita a los concurrentes comparezcan munidos de DNI original

 ABALOS,JAVIER ALEJANDRO

 ABELDAÑO,CELIA CRISTINA

 ABRAHAM,MARIA CLAUDIA

 ACEBEDO,SERGIO DANIEL

 ALBIZU,HORACIO ALBERTO

 ALONSO,FEDERICO

 ALVAREZ,GUSTAVO DANIEL

 ALVAREZ,MARIA PATRICIA

 ALVAREZ,SILVIO AVELINO

 ALVARO,BRAIAN LEONEL

 ALZUETA,OLGA SUSANA

 AMBROSIO,CARLOS ALFREDO

 AMUCHASTEGUI,ESTELA VICTORIA

 ANAYA,ORLANDO ARIEL

 ANDERSON,MARIA EDITH

 AUED,FELIPE OSCAR

 AYERBE,NELIDA ALEJANDRA

 AYZAGUERRE,MIRTA OLGA

 BANEGAS,JOSE LUIS

 BENAVENTE,GABRIEL ALBERTO

 BENAVENTE,MARIA EUGENIA

 BENEGAS,MARIA ISABEL

 BERNAT,MARTA CECILIA

 BERTONI,BETIANA PAOLA

 BERTONI,SUSANA BEATRIZ

 BILBAO,MIGUEL ANGEL

 BLAS,NELLY ESTHER

 BOGGON,IVONE NOEMI

 BOGGON,SONIA SOFIA

 BOGVAD,CRISTIAN WALTER

 BOSCHETTI,MARIA DEL CARMEN

 BULLON,ANDREA FERNANDA

 BURON,SILVIA ANALIA

 CABELLO,MARCELO ANGEL

 CARABAJAL,JOSE LUIS

 CARRERA,GABRIEL ANDRES

 CASANAVE,ANABELLA NATALI

 CASANAVE,JUAN CARLOS

 CASTRO,MARIA GABRIELA

 CHARPENTIER,CECILIA ANGELICA

 CHAVEZ,NELIDA ESMERALDA

 CODAGNONE,IVAN GERMAN

 COLANTONIO,JUAN IGNACIO

 COLLAZO MARIA DEL CARMEN

 COLLAZO,BETINA MABEL

 COLONGA,MABEL SUSANA

 CONCA,JUAN MARCELO

 CONCA,MONICA ARACELI

 CONCA,OSCAR DARDO

 CONSTANTIN,CESAR HORACIO FABIAN

 CONTRERAS,MARIO OSCAR

 CREDEDIO,ANGELICA CELINA

 CUIÑAS,CESAR JESUS

 D´ALESSANDRO,MARIA MERCEDES

 D´ANNUNZIO,MONICA ALEJANDRA

 D´ANNUNZIO,ROSA JUANA

 DABLE,MARIA VANESA

 DE ABAJO,ETELVINA ARACELI

 DE LA IGLESIA,ADRIANA ANAHI

 DEBLIGER,DAIANA ANAHI

 DI CROCE,JUAN PABLO

 DI MARCO,LUIS ALBERTO

 DI MUZZIO,GABRIELA ELISABET

 DI PAOLO,MARIA INES

 DOMINGUEZ,MARÍA ALEJANDRA

 DORTA,FERNANDO ENRIQUE

 DURAN,MIGUEL ALEJANDRO

 ECHEGOYEN,OMAR NORBERTO

 ECHEVERRIA,IRMA RENE

 ECHEVERRIA,MARIANO SAUL

 EMANUELE,ARNALDO RUBEN

 EPULEF,CRISTINA ERMELINDA

 ERRAZQUIN,CARLOS ALBERTO

 ERRAZQUIN,DIEGO ROLANDO

 ESPINOZA,TATIANA ANAHI

 FARIAS,LAURA BEATRIZ

 FARIAS,ROSALIA MABEL

 FAZZIO D´ALESSANDRO,ANTONELLA

 FEDIGATTI,MARIO FABIAN

 FEDIGATTI,NICOLAS

 FERNANDEZ,DOMINGO ANTONIO

 FERNÁNDEZ,MARÍA ESTHER

 FERNANDEZ,NOELIA CATERINA

 FERNANDEZ,WALTER CEFERINO

 FISCHER,ALEJANDRA BEATRIZ

 FISCHER,CLAUDIA ELIZABETH

 FISCHER,SILVINA LUJAN

 FLORES,LUIS EMILIO

 FLORES,MARIO JACINTO

 FRITZ,MARIA FERNANDA

 FRITZ,RUBEN OMAR

 FUERTES,SERGIO ALBERTO

 FUNES,MARCELO FABIAN

 GALLEGO,VICENTE DAVID

 GARCIA,FLAVIA LORENA

 GARCIA,ZULEMA SUSANA

 GENTILE,BRAIAN EMMANUEL

 GEREZ,LUIS ALBERTO

 GODOY,GERMAN GUSTAVO

 GODOY,NILDA INES

 GOMEZ,GRACIELA ESTHER

 GOMEZ,NORMA BEATRIZ

 GOMEZ,SANDRA TERESA

 GONZALEZ,CARLOS EUSEBIO

 GONZALEZ,EDUARDO CRISTIAN

 GONZALEZ,HUGO LUIS

 GONZALEZ,LUCIANA SOLEDAD

 GONZALEZ,RAUL ENRIQUE

 GONZALEZ,SANDRA IVONE

 GROB,ERICA

 GROSSO,CELINA ESTHER

 GROULEFF,SANDRA ELISABET

 GUEVARA,VIVIANA BEATRIZ

 GULLINI,GRACIELA IRMA

 GUTIERREZ,MIGUEL ANGEL

 GUTIERREZ,SANDRA NOELIA

 GUZMAN,IRMA INES

 HAAG,PEDRO OSCAR

 HAAG,ROSANA BEATRIZ

 HANSEN,MIRTA ESTER

 HERGENREIDER,ALEJANDRA ESTHER

 HERTHER,GABRIELA SILVANA

 HESSY,CARMEN RENEE

 HOLTZ,MARIA GABRIELA

 IBARRA,ALEJANDRA NOEMI

 IBARRA,DAIANA AYELÉN

 IBARRA,MARIA ALEJANDRA

 IGLESIAS ALFAYA,ESTER INES

 ILLESCAS,CLAUDIO DANIEL

 IRIARTE,ELSA NOEMI

 IRIARTE,GUADALUPE

 IRIARTE,MARIO OMAR

 IRIARTE,ROCIO AYELEN

 JALIF,MARIA VIRGINIA

 KELLER,CARLOS OSCAR

 KESSLER,MARISA LORENA

 KESSLER,PEDRO OSVALDO

 KOHL,EDUARDO MAURICIO

 LARA,BLANCA AMERICA

 LARA,PAOLA LETICIA

 LEAL,MONICA ESTER

 LENCINA,ZULMA INES

 LINHARDO,IRMA SUSANA

 LLINARES,JOSE ALBERTO

 LOPEZ,ROSA MARIA DEL CARMEN

 LUNA,HERMELINDA

 MACAYA,CLAUDIO JAVIER

 MACLEN,MARCELO RAUL

 MADARIAGA,GUSTAVO DAVID

 MADRID,JAVIER HORACIO

 MAFUD,RODOLFO JOSE

 MAININI, JOSE LUIS

 MAJLUF,LUIS MAXIMILIANO

 MAJLUF,YAEL ANABELLA

 MAJUL,MARIA ELISABET

 MALDONADO,JORGE GABRIEL

 MANCILLA,NORMA ELISABET

 MANSILLA,SERGIO ALEJANDRO

 MARCO,RODOLFO GASTON

 MARCONI,CARLOS JOSE

 MARQUEZ,LUZMIRA AGUSTINA

 MARTINEZ,MARIELA SOLEDAD

 MASSA,CARMEN ELISABET

 MATHIASEN,ANA ELIZABETH

 MATHIASEN,ANA ELIZABETH

 MENDIZABAL,CARLOS CEFERINO

 MENDIZABAL,HECTOR FELIPE

 MENDIZABAL,MARIA EMILIA

 MENDIZABAL,NATALI DAIANA

 MENNA,MARIA JOSE

 MENNA,MONICA PATRICIA

 MENNA,RITA SOLEDAD

 MENNA,RODOLFO FLORENCIO

 MICHELENA,ROXANA VANESA

 MICHIA,MIRTA JULIA

 MICHIA,MIRTA LUJAN

 MILLAMAN,SERGIO IGNACIO

 MILLAN,NOELIA SUSANA

 MINOR,JOHANNA SOFIA

 MOGENSEN,MARCELO ADRIAN

 MONTOYA,MARTA

 MOYANO,ROBERTO OSCAR

 MOYANO,SANTIAGO ENRIQUE

 MUÑOZ,ELSA MIRTA

 MURGUIARTE,DOLLY MARTA

 NONDEDEU,ELIANA BELEN

 O`FLAHERTY,ALICIA GUILLERMINA

 OCAMPOS,GRACIELA ELISABET

 ONORATO,MAURICIO

 ORTIZ,ELMA BEATRIZ

 OTAMENDI,OSVALDO DANIEL

 PADE,ROBERTO

 PAEZ,ABEL ENRIQUE

 PAEZ,JUAN IGNACIO

 PALACIO,FABIANA LORENA

 PALACIO,SILVIA ESTER

 PALMA,ELSA IRIS

 PANTUSO,VIVIANA ESTHER

 PAYES,NATALIA ESTER

 PAYES,ROMINA (

 PECIÑA,MARCELO HUGO

 PEDONE,VILMA DOMINGA

 PEREYRA,TERESA NOEMI

 PEREZ BUGALLO,FRANCISCO JAVIER

 PEREZ,CAROLINA IVANA

 PEREZ,CYNTIA PAOLA

 PEREZ,GRACIELA CRISTINA

 PICHUIN,MANUEL OSCAR

 PIÑERO,JUAN MARCOS

 PIZARRO,MARCELA ALEJANDRA

 POGGIO,MARCOS OSVALDO

 POZOS,NAHIME LIHUEN

 QUINTAS,OSCAR BERNARDO

 QUINTERO,ANGELA ELVIRA

 RACCIATTI,ADRIANA NOEMI

 RACCIATTI,DANIEL CEFERINO

 RACCIATTI,SANDRA ESTELA

 RIQUELME,SANDRA JOSEFINA

 RIVERA,PATRICIO ALEJANDRO

 ROCHA,ANDREA FABIANA

 RODA,JONATAN EMANUEL

 RODRIGUEZ,GUILLERMINA ANDREA

 RODRIGUEZ,JAVIER

 ROMANO,CANDELA VALENTINA

 RUIZ,SILVIA PATRICIA

 SAGASTI,ALICIA NOEMI

 SAGASTI,ESTELA LORENA

 SALOMON,MARCOS FRANCISCO

 SANCHEZ,MONICA PATRICIA

 SARMIENTO,EVELIA

 SCHWINDT,OSVALDO ALEJANDRO

 SEGUI,OMAR FELIX

 SEGURADO,GUSTAVO DAVID

 SERRUDO,JORGE HORACIO

 SIMON,HUGO FABIAN

 SOBRERO,NESTOR DANIEL

 SOCIEDAD EMPLEADOS DE COMERCIO (SECRETARIA GENERAL NORMA FELIX)

 SUELDO,GLORIA ESTELA

 SUELDO,RODOLFO LUIS

 TABARES,CLAUDIA ELIZABETH

 THOSTRUP,ANDREA PATRICIA

 TORTORA,MARIA MARCELA

 TURRA,CLAUDIA LUJÁN

 UBERIA,JUAN ANTONIO

 URIBE,MARIO CEFERINO

 URQUIZU,RAUL HORACIO

 VALENTINO,MARCELO

 VARELA,ALICIA AURORA

 VILLALBA,CECILIA SOLEDAD

 VILLALBA,LUCIA VICTORIA

 VINCENT,MARISA ELISABET

 YEZZI,IVANA FIORELLA

 ZIEGEMANN,MARCELO FABIAN

 ZWEEDYK, BEATRIZ ANGELICA (14-05-25).

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