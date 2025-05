Un tresarroyense ganó más de 670 millones de pesos en la Quiniela Plus

El sorteo número 12.450 de la Quiniela Plus del miércoles 7 de mayo registró un único ganador en la localidad de Tres Arroyos con un premio de 674.693.708 pesos.

La jugada fue realizada en la agencia “La Cubana”, ubicada en calle Colón 392, luego de acertar la siguiente combinación de números: 18 – 27 – 29 – 34 – 35 – 63 – 75 – 86 . Se trata del monto más alto de la historia de este juego bonaerense.

Al respecto, el dueño de la agencia, José Gil, dijo: “Es muy bueno que haya caído en nuestra ciudad, a nosotros nos vino muy bien ya que en 90 años seguimos al frente del negocio”.

Sobre cómo se juega a la Quiniela Plus comentó: “Tenés que elegir ocho números, del 00 al 99, y jugás con La Lotería de la Provincia; para ser el ganador tenés que acertar ocho números en los primeros 20 que salgan en la Lotería Nocturna”.

Con el mismo ticket, que tiene un valor de 600 pesos, se participa de tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus. En la Plus y Chance Plus, podés ganar con siete, seis y cinco aciertos. El sorteo se realiza de lunes a sábados con la Quiniela nocturna, a las 21 horas. (Fuente y foto BH Info). (09-05-25).