Romina Rozas le avisó a la oposición que tendrá que acostumbrarse a ver jóvenes dirigentes de la UCR desempeñarse en la función pública porque para eso se forman

Durante el tratamiento del proyecto del bloque de Unión por la Patria para impedir el nepotismo en el sector público municipal, que fue rechazado por mayoría (cliquear acá), en un tramo del debate, la presidenta del bloque de concejales de UCR – Juntos por el Cambio, Romina Rozas, le advirtió a la bancada de la oposición que deberá acostumbrarse a la incorporación de jóvenes dirigentes radicales a la función pública.

«Para nosotros en eso no hay ninguna ilegalidad. Que un joven quiera formarse políticamente y quiera dedicar su vida a la política no es ilegal», destacó Rozas durante la sesión.

«Por último, señor presidente, la oposición se va a tener que acostumbrar a ver jóvenes dirigentes de nuestra UCR ocupar cargos políticos y desempeñarse en la función pública. Porque para eso nosotros nos formamos», añadió.

La respuesta de Unión por la Patria

«Repudiamos enérgicamente los dichos de la concejal (Romina Rozas) durante el debate del proyecto presentado por nuestro bloque para poner fin al nepotismo en el Municipio», cuestionó el bloque de Unión por la Patria en sus redes sociales.

«Durante el debate, no solo reconoció que el radicalismo ubica a sus jóvenes en cargos estratégicos dentro del Estado municipal para ‘formarlos políticamente como futuros dirigentes’, sino que además afirmó, sin pudor alguno, que ‘vamos a tener que seguir aguantando’ esa situación por no ser oficialistas», añadió.

Para la bancada de la oposición, «estas palabras, lejos de ser un exabrupto, ponen en evidencia lo que denunciamos: el uso del Estado como agencia de colocación del partido gobernante. Una práctica inaceptable que convierte los recursos públicos en herramientas de construcción de poder partidario y cierra la puerta a una gestión basada en la idoneidad, la equidad y la transparencia».

«Naturalizar el acomodo, justificar el privilegio y asumir que quienes no forman parte del oficialismo deben resignarse a quedar fuera, es no entender que el Estado no es propiedad de ningún partido. Es una falta de respeto a la ciudadanía y una clara muestra del modelo de gobierno que defienden», concluyó. (13-04-25).