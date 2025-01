(Entrevista en LA DORREGO) Bray debe ser operado y necesita de la ayuda de todos

Send an email

Braian (Bray) es un joven de 19 años que tiene parálisis cerebral y que actualmente enfrenta una severa escoliosis y debe realizarse una operación de columna debido a una escoliosis severa que esta afectando parte de sus órganos.

Si bien no hay riesgo de vida, debe operarse cuanto antes porque su condicion puede empeorar. La operación cuesta u$s10.000 y se inició una colecta solidaria para recaudar el dinero.

LA DORREGO habló con Carolina López, la mamá de Brian. Ella vive en Buenos Aires con su hijo, pero tiene vínculos familiares en nuestra ciudad, ya que su pareja es dorreguense, como los abuelos de Bray. Incluso, recordó que hace varios años, en Dorrego se hizo una campaña solidaria de recolección de tapitas que permitió solventar un viaje a China, donde el joven fue operado. Carolina aclaró que esta nueva operación será en Buenos Aires.

Para que la gente pueda colaborar, fue abierta una cuenta de Instagram con el nombre todosconbray2.1. Para entrar al enlace de colaboración, cliquear acá

En esa cuenta de IG se pueden ver los estudios de resonancia y tomografía de Bray, donde claramente se observa el estado de su columna y por qué, a pesar de no haber riesgo de vida, urge la operación para que su columna no siga deformandose y afectando a sus órganos. Sus pulmones son los más afectados en este momento y su capacidad pulmonar no está al 100%. Por esta razón, se agita frecuentemente y sufre de broncoespasmos. «Y eso que estamos en verano, ¡imagínense en invierno!», señaló Carolina.

Escuchá la nota:

26-01-25