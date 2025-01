El WhatsApp de los vecinos: «Cómo puede una persona manejarse así en la atención de la gente en salud»

«Quiero hacer un descargo como cualquier vecino común. Hoy, mí viejo llegó a la sala de Oriente alrededor de 15,30 porque se sentia descompuesto. Es atendido por el enfermero Marcelo Mendiondo, el cual enseguida le dice que hasta las 17 no iba a llamar al médico de guardia porque él no veía ninguna urgencia en llamarlo. Mí viejo me llama, voy a la sala y le pido que llamé al médico de guardia. Enseguida, empezó conque lo hacíamos por chapear con el apellido, que no tenía nada absolutamente nada mí viejo, sólo dolor de estómago.

«Tras idas y vueltas, llamó al doctor Bellini, que muy amable concurrió y lo atendió enseguida, constatando un grado de descompostura bastante alta. Cuando le hace tomar la presión al enfermero, también estaba con presión alta!

«Salgo del hospital y me encuentro con Juan Carlos Pereyra, a quien todos conocemos en Oriente como el hijo de Palma, contándome que cada vez que está Mendiondo, maltrata a la mamá cuando se va a curar la pierna.

«Cómo puede una persona manejarse así en la atención de la gente en salud.

«Cuándo él puede determinar qué es urgencia o no??? El médico está de guardia y concurrió ni bien lo llamaron». (Diego Bertone – DNI 33.148.774). (18-01-25).