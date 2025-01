Les hicieron una estafa virtual y vaciaron sus cuentas antes de irse de vacaciones

Una familia de Punta Alta que está a punto de viajar a Ushuaia fue estafada en forma virtual. El hecho ocurrió cuando vendían cosas que no iban a llevar en la mudanza. Lograron vaciarle dos de sus cuentas por más de 850.000 pesos.

Emilia habló con Radio Rosales y relató en detalles cómo fue el contacto con el supuesto comprador y el momento donde un supuesto empleado bancario entabló comunicación con ellos, logrando vaciarle sus cuentas del Banco provincia y Mercado Pago.

“El 28 de enero, tenemos previsto viajar a Ushuaia y teníamos un dinero reservado para pagar el seguro y la mudanza en el camión. Para tener un dinero extra, porque vamos a ir en auto, vendíamos algunas cosas que no necesitábamos”, explicó.

“Pusimos a la venta una bicicleta fija. Se contacta un señor mayor por un teléfono fijo diciendo que le interesaba y que en una hora y media venia para casa a comprarla. Después no vino. Al día siguiente, se contactó a través de WhatsApp, dijo que transfería 50.000 pesos y los otros 50.000 los iba a dar en efectivo cuando pasara a retirar la bicicleta”, relató.

“Cuando hace la transacción, nos manda un comprobante y decía que había enviado 500.000 pesos, por lo que mi marido, de buena voluntad, le avisa que había depositado dinero de más”, añadió.

“Le dijimos que pida al banco anular la transacción y que hasta el momento el dinero no había impactado en nuestras cuentas”, dijo.

“Nos llama un supuesto trabajador del banco. Nos fue guiando para hacer movimientos entre mi Cuenta DNI y Mercado Pago. Ellos sabían todo el dinero que tenía en mí cuenta, hasta los centavos, sin que yo dijera nada. Él me decía que ´no me de contraseñas por su seguridad, yo le voy a decir cuánto dinero tenga y usted me dice sí o no´, y me dijo correctamente hasta el último centavo que tenía. No sé cómo hicieron, porque no descargué ninguna aplicación, ni acepté ningún código”, agregó.

“Después nos empezó a parecer medio raro y cortamos el teléfono. Nos volvió a llamar diciendo que si cortábamos se iban a inhibir todas nuestras cuentas. Nos hicieron transferir el dinero a una cuenta con un alias de la nueva AFIP, de ARCA, que tenía el nombre de una mujer como titular de cuenta.

“Supuestamente cuando estaban blanqueadas las cuentas, con un léxico de bancario, el hombre nos dice mándele el comprobante a Daniel – el comprador -, mi marido manda el comprobante y llama a este Daniel: el tipo nos cortó la comunicación al instante y cerró su perfil de Facebook.

“Ahí nos dimos cuenta que era un fraude. Llamé al 911, fuimos a la comisaria a hacer la denuncia y el policía que nos atendió muy bien, ya sabía cómo habían operado, porque es muy frecuente en estos días esta estafa”.

“Sentimos mucha angustia e impotencia. Uno cree que nunca le va a pasar, hasta que te pasa. Caímos como dos bolsas de papas.

“Hicimos la denuncia en el Banco Provincia, nos dijeron que no pueden devolvernos el dinero porque es como si yo hubiese hecho las transacciones. Lo hice yo voluntariamente con mis dedos en la aplicación. Tampoco pueden rastrear a las personas, por más que tengan el número de CUIL y el apellido”, advirtió Emilia.

Por último, contó que buscan vender algunos de los elementos que les quedaron para obtener dinero y poder pagar la mudanza hacia Ushuaia.

“También apelamos a la solidaridad de la comunidad si alguien quiere hacernos una transferencia, nosotros nos comprometemos a devolverlo. El alias de la cuenta del banco Nación de mí marido (Leandro David Moyano) es aguila.palma.muro y mí teléfono es el 2901406957”, cerró. (El Rosalenio). (17-01-25).