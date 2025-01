El municipio de Monte Hermoso difundió recomendaciones para disfrutar del mar de manera segura

Send an email

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el cuerpo de Guardavidas de Monte Hermoso difundieron una serie de recomendaciones esenciales para quienes practican deportes náuticos, como el kayak y el stand-up paddle (SUP), en nuestras playas.

Las medidas buscan garantizar la seguridad de los visitantes y prevenir accidentes en el mar, invitando a residentes y turistas a seguir estas pautas para disfrutar plenamente de nuestras aguas.

Consejos para ingresar en kayak

*Utilizar siempre un chaleco salvavidas náutico.

**Atar adecuadamente el ancla y el remo.

Informar previamente dónde se realizará la actividad y, si es posible, llevar un equipo de comunicación.

*No alejarse más de 250 o 300 metros de la costa.

*Navegar paralelo a la orilla para evitar corrientes peligrosas.

*En caso de emergencia, nunca abandonar la embarcación y solicitar auxilio.

Recomendaciones para el uso de SUP (Stand Up Paddle)

*Asegurar la pita a la tabla y no abandonarla en caso de ruptura.

*Mantenerse dentro del límite de 250/300 metros y desplazarse paralelo a la costa.

*En situaciones de necesidad, realizar señales con el remo o los brazos para alertar.

Precauciones generales para deportes náuticos

Se recordó a los deportistas extremar las precauciones durante jornadas con viento norte, ya que este fenómeno puede generar condiciones adversas y dificultar el regreso a la costa.

Además, se destacó la importancia de saber cómo pedir ayuda: mover el remo de izquierda a derecha de manera visible, siguiendo un patrón claro. (Noticias Monte Hermoso). (15-01-25).