Tasa a la hectárea: cuáles fueron las razones del rechazo del Concejo al pedido de Bomberos

Send an email

En la sesión del pasado 27 de diciembre, el Concejo Deliberante decidió rechazar -mediante decreto- la solicitud presentada por las sociedades de Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego y Marisol, que pedían la incorporación de un nuevo tributo en la ordenanza general impositiva.

Como informó LA DORREGO, la propuesta buscaba destinar un porcentaje de lo recaudado en concepto de tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal (tasa a la hectárea) para el funcionamiento de estas instituciones.

El Concejo destacó la importancia de la labor que realizan los bomberos voluntarios, pero aclaró que estas entidades están reguladas por la Ley 10.917 de la provincia. Según el cuerpo, esta legislación establece que los servicios prestados por los cuerpos activos de bomberos voluntarios son gratuitos, por lo que cosnideró inviable la creación de una obligación tributaria por estos servicios.

El decreto señala que la tasa solicitada se relaciona con servicios de conservación y mejoramiento de caminos rurales, los cuales son prestados exclusivamente por el municipio. En este sentido, el Concejo argumentó que no tiene sentido establecer una ordenanza impositiva para un servicio que no es brindado por la municipalidad.

Además, mencionó que el Departamento Ejecutivo ya había otorgado un subsidio extraordinario a los bomberos. De todos modos, el Concejo Deliberante reafirmó su compromiso de reconocimiento y colaboración con los servidores públicos, buscando siempre actuar dentro de los mecanismos legales vigentes.

La postura de la Rural

Cabe recorder que la presidenta de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Sandra Botta, explicó por LA DORREGO que la entidad analiza opciones para conseguir un fondo presupuestario anual para el funcionamiento de la entidad después del rechazo de la Sociedad Rural local a que se destine un porcentaje de la tasa a la hectárea, como había solicitado Bomberos, mediante nota, al Concejo Deliberante.

“El proyecto de la tasa (a la hectárea) no prosperó, (porque a) la Sociedad Rural, y al sector agropecuario en sí, no les gustó la idea. No quisieron por ese lado, pero seguimos insistiendo” con otras alternativas, destacó.

Dijo que siguen manteniendo reuniones con el intendente Juan Chalde y los dos bloques del Concejo. En este sentido, agradeció la buena predisposición evidenciada por los distintos interlocutores.

“Sabemos que la situación es complicada en general, pero nuestra entidad tiene costos que no tienen otras. Sin ir más lejos, ayer (N del R: la entrevista fue realizada a mediados de noviembre) hubo dos salidas, las cuales generan gastos de combustible y cubiertas, entre otros”, añadió.

Luego, Botta mencionó que el objetivo de Bomberos es lograr una fuente de financiamiento local por año que, sumado a los aportes de Provincia y Nación, le permitan a la institución solventar tanto los gastos fijos como los costos adicionales por emergencias.

Incluso, pocas horas antes de la entrevista, en el Concejo habia ingresado una nueva nota de la entidad en la que solicitaba se analizara la posibilidad que se presupueste anualmente un fondo municipal para el sostenimiento de las tres sociedades de bomberos voluntarios que funcionan en el distrito.

En el nuevo texto, se destacaba la “obligatoria función de seguridad pública” que realizan los bomberos al no existir en nuestro distrito una Dirección de Defensa Civil Municipal, por lo que reitera lo “vital” que resulta el aporte dinerario del Municipio.

Por su parte, también en una entrevista con nuestra radio, el presidente de la Sociedad Rural local, Javier Pérez Balade, declaró: “La tasa vial no puede cargar nada que no sea para el mantenimiento de caminos”

El dirigente recordó que, durante una reunión convocada por los bomberos, fue presentado un proyecto para aumentar la tasa vial destinada al mantenimiento del cuerpo de bomberos.

Dijo que invitación fue extendida a diversas entidades, incluyendo productores y la Sociedad Rural, donde participaron concejales (el intendente Juan Chalde se excusó por estar de viaje).

Pérez Balade mencionó que, en dicho encuentro, se expuso la iniciativa, la cual iba a ser presentada por Bomberos al Concejo, como sucedió poco tiempo después.

También admitió que los asistentes, entre ellos el vicepresidente y la secretaria de la SR, no tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones porque la convocatoria fue únicamente informativa por parte de Bomberos.

Para Pérez Balade, la tasa a la hectárea, que se cobra como contraprestación por el mantenimiento de caminos, no puede ser utilizada para financiar otros servicios, como el de bomberos.

Consideró que esto va en contra de la normativa vigente, que establece que las tasas municipales no deben incluir cargas que no correspondan a su finalidad original. (13-01-25).