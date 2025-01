Punta Alta: dos perros hirieron a una mujer frente a la Municipalidad

Una mujer fue herida en su pierna derecha por el ataque de dos perros frente al edificio de la municipalidad de Punta Alta.

El episodio tuvo lugar este viernes a la noche, cuando Luciana circulaba en su moto frente a la plaza Belgrano.

“Salía de mi trabajo. Venía por calle Rivadavia, corta el semáforo, freno y de la nada me aparecen dos perros enormes y directamente me agarraron la pierna”, dijo.

Contó que es estudiante de enfermería y tenía apósitos en la mochila. Con el aporte de una cinta aportada por la dueña de un comercio, pudo hacer compresión en las heridas.

«Al principio, sentí el dolor, pero pensé que no me habían hecho nada, pero cuando miré vi como salía sangre. Después de ponerme la venda, fui al hospital donde me dieron antibióticos y me pusieron puntos. Siempre vengo por el otro lado. No me imaginé que me iban a morder”, relató.

Finalmente, pidió que la gente esté atenta, y que alguien haga algo con la problemática. «Solicito al intendente o a las protectoras que juntos hagan algo. En mi caso, gracias a que el semáforo estaba en rojo, sino me tiraban al piso con la moto andando. Que la gente tenga precaución”. (Fuente y foto El Rosalenio). (05-01-25).