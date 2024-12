Dos empresas del grupo Los Grobo le anunciaron al Gobierno que no podrán pagar una deuda por unos USD 10 millones

En una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, dos empresas del grupo empresario Los Grobo anunciaron que no tienen capacidad para enfrentar pagos inmediatos por unos USD 400.000, pero también anticiparon que no podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles hasta el 31 de marzo del año próximo. Esos incumplimientos extendidos serían mucho más grandes y llegarían a los 10 millones de dólares.

“En el marco de un mercado con una retracción desafiante, estamos transcurriendo una situación de iliquidez transitoria que impacta en el pago de los pagarés bursátiles emitidos para las empresas que componen el Grupo. Estamos trabajando para resolver una situación de iliquidez temporal y para ello se están analizando todas las alternativas que permitan hacer frente a las obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, destacaron desde la empresa ante una consulta de Infobae.

“Nuestro negocio está sano desde el punto de vista operacional. Nuestra prioridad es continuar con las operaciones comerciales y de producción y con el crecimiento del negocio de la mano de nuestra de red de provisión de insumos, servicios y conocimiento para la cadena de valor del agro, así como lo hacemos desde hace 40 años”, agregaron.

“Estás situaciones se dan porque el campo vive una situación muy complicada. Hay una caída en los precios de los insumos, arrastra los problemas climáticos de la campaña pasada, caída de precios internacionales y un entramado impositivo muy duro más que nada por los derechos de exportación. Es necesario modificar los derechos de exportación para que estas situaciones no se multipliquen”, explicó el analista Salvador Di Stefano.

La historia de Grupo Los Grobo se remontan a Bernardo Grobocopatel, quien llegó a América en 1910 y comenzó a trabajar como contratista rural. En 1984, su segundo hijo, Adolfo, fundó Los Grobo Agropecuaria, una firma que hizo crecer Gustavo Grobocopatel. A fines de 2016, el holding rural formalizó un proceso de capitalización e incorporación de Victoria Capital Partners como nuevos accionistas, quienes hoy tiene el 90% del capital accionario. El restante 10% está en manos de Gustavo y su hermana Matilde. “Estoy con otro huso horario. No podría agregar mucho a lo que se dijo. Ya llevo 8 años fuera de la operación”, destacó brevemente Gustavo, desde el exterior, ante una pregunta de este medio.

El problema de los pagarés bursátiles afecta de manera considerable al sector del agro, y ya hubo empresas impactadas, como Red Surcos.

¿Qué son? Miguel Arrigoni, CEO de First Capital, lo explicó en una reciente entrevista con Infobae.

“Para hacer una ON o un fideicomiso financiero hay que ir a la CNV, desarrollar un prospecto, contratar asesores, abogados, explicar cómo se va a pagar. El pagaré bursátil terminó reemplazando todo por su simpleza. No tiene ningún tipo de control: se puede tener un capital de 1 millón de dólares y emitir un pagaré bursátil de USD 100 millones. Mientras se lo atara al dólar link, que era lo que mercado quería, lo compraban igual. Es una forma de fondearse de manera más simple… fabricando plata. First no participó del esquema porque si bien más del 90% de las operaciones están bien hechas, hay un porcentaje menor que van a quedar afuera, en off side. Son media docena de papeles caídos, algunos chicos, otros importantes, que están haciendo ruido en el mercado. A veces ese ruido termina “espantando” al instrumento. Si eso pasa, habrá que volver a las ON y los fideicomisos. Una parte de esos pagarés no tenían garantías y no estaban del todo bien estructurados. Ese contexto va a generar M&A: los que no puedan pagar esos pagarés bursátiles, pero tengan un buen negocio, van a ser comprados”, detalló Arrigoni.

Los comunicados a la Bolsa

Los Grobo Agropecuaria S.A. explicó que “ante la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro sumado a la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la Sociedad”. “Las dificultades financieras de una compañía relacionada, la Sociedad no pudo realizar el pago de un pagaré bursátil por USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil) cuyo vencimiento operó el día 26 del corriente”, declaró Julieta Gioia, Responsable de Relaciones con el Mercado de Los Grobo Agropecuaria S.A.

“Como consecuencia de esto, tampoco podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles con vencimiento hasta el 31 de marzo del 2025″, agregó.

“Asimismo, se informa que el Directorio de la Sociedad está abocado a solucionar esta situación tomando todas las medidas necesarias para ello, lo cual será oportunamente informado”, cerró la representante del grupo.

Agrofina, por su parte, destacó que por factores financieros y agronómicos, “la venta de agroinsumos se retrajo de manera significativa, lo cual comprometió el flujo tanto de fabricantes como de distribuidores. Esto produjo una fuerte caída en el mercado de los fitosanitarios sumado al exceso de stocks en el canal de distribución”.

“En virtud de ello a raíz de este difícil contexto económico y la creciente iliquidez del mercado de pagarés bursátiles para emisores de nuestra industria, la misma informa que no está en condiciones de afrontar el pago de un pagaré bursátil emitido por la suma de $400.000.000 (pesos cuatrocientos millones)”, agregó ante la CNV.

Ambas empresas dijeron que sus directorios están abocados “a solucionar esta situación, tomando todas las medidas necesarias para ello”. (Infobae). (28-12-24).