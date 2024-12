(Con audio) PAMI local / Macarena Flores: “Si hay un momento más insensible para tomarte licencia y dejar a la deriva a los jubilados que no sea este, no quiero saberlo”

Como informó LA DORREGO, el Concejo Deliberante repudió y rechazó, por unanimidad, las medidas impuestas por gobierno de Javier Milei “respecto al recorte de la cobertura de los medicamentos a jubilados y pensionados, a través de la Obra Social PAMI, como también a los diferentes ajustes en los haberes que perciben, no logrando cubrir sus necesidades básicas”.

El proyecto de resolución fue presentado por el bloque de Unión por la Patria y acompañado por el de UCR – Juntos por el Cambio.

Fue Macarena Flores la concejala quien argumentó la iniciativa de la bancada de la oposición que, tras el aval de los 12 ediles, se convirtió en la posición uniforme del cuerpo.

Flores destacó inicialmente la serie de proyectos de repudio que su bloque ha presentado desde el inicio de la gestión presidencial, criticando la insensibilidad de las políticas implementadas.

Mencionó el impacto negativo de recortes en el presupuesto de educación, la eliminación de subsidios a servicios y el aumento en el costo de vida, que han dejado a los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores, en una situación precaria. «Una vez más, les toca a los jubilados», lamentó, y recordó cómo muchos de ellos votaron por el cambio con la esperanza de un futuro mejor para sus familias.

“No puedo evitar recordar las últimas elecciones presidenciales, cuando muchos de nosotros fiscalizamos esas mesas, cuántos familiares de jóvenes se acercaban a votar (abuelos, madres, familiares). Incluso, a muchas personas las hicieron viajar suplicándoles que voten este nuevo cambio por su futuro y por su patria”, enfatizó.

“¿Qué pensarán hoy esos jóvenes que sometieron a sus familiares a estar viviendo todas estas medidas?”, se preguntó.

“No sé si tuvimos problemas de comunicación, pero no puedo creer que un par de TikTok convenció a estos chicos de que hoy nuestros jubilados estén pasando por esto. No me saco de la cabeza esa imagen de los abuelos yendo a votar con el mayor de sus esfuerzos porque sus nietos se lo habían pedido. Gente que no vivía acá, vino a votar a este presidente por el futuro de sus hijos y sus nietos, porque no sabía que su presente y su actualidad iba a estar en riesgo”, añadió.

Flores también hizo hincapié en la burocracia que enfrentan los jubilados para acceder a medicamentos y servicios de salud, y criticó a la titular del PAMI en Coronel Dorrego por pedir licencia en un momento tan álgido.

“Creo que quienes recorremos el pueblo pudimos ver cómo nuestra agencia local estaba llena de adultos mayores jubilados queriendo hacer este trámite, pero nos encontramos también con la noticia que la titular de PAMI, hace poquito designada como tal, estaba de licencia. Si hay un momento más insensible para tomarte licencia y dejar a la deriva a los jubilados que no sea este, no quiero saberlo”, cuestionó.

“También me llama la atención el silencio, una vez más. Nada se dice al respecto. Y no puedo evitar (mencionar que) el día que la titular fue designada, en el acta menciona al PAMI como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Defensa de la vida, quitándoles los medicamentos que a muchos y a muchas les permiten estar vivos. ¡Qué insensibilidad!”, aseveró.

“No solo eso, sino que forma parte del Consejo Municipal de Adultos Mayores. Como Estado tenemos responsabilidad de visibilizar estas cosas, de exigir que no se deje a nuestros jubilados tirados a la deriva”, subrayó.

Escuchá el audio:

21-12-24