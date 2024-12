(Con audio) Advierten que la baja de edad para la portación de armas puede incrementar el suicidio entre los jóvenes

Send an email

El referente de la Red Argentina para el Desarme, Martín Angerosa (foto), explicó que “el 30% de los casos en adolescentes se cometen con armas de fuego».

Angerosa recibió “con mucha preocupación” la disposición del gobierno nacional de bajar la edad para la portación de armas y advirtió que la medida podría empeorar los índices de suicidio joven y adolescente que ya tiene el país.

En diálogo con Radio Provincia, lamentó que Argentina sea “uno de los líderes mundiales de suicidios de chicos entre 18 y 24 años”, debido a que ostenta el 7° lugar entre los 194 países. “Estamos ubicados en el ranking tras Estados Unidos, Venezuela y Brasil, que tienen los primeros puestos», detallo.

Luego, remarcó que “el suicidio es un tema del que tenemos que volver a hablar porque estamos ante una epidemia”, y más teniendo presente a los chicos que durante la pandemia «tenían entre 12 y 13 años”, porque están bombardeados por “el bulling en las redes sociales que genera depresión, y problemas mentales que muchas veces los aptos psicológicos no detectan”.

“Creemos que puede haber un incremento (de este índice). Si se contempla que hoy el 30% de los suicidios adolescentes de varones -de entre 18 y 24 años- se cometen con armas de fuego, y eso que las tenían restringidas”, dijo.

Angerosa rescató que desde el Gobierno “no son tan caraduras”, ya que no presentan al decreto como una medida “positiva para la sociedad”. Pero, al mismo tiempo, alertó que la norma se justifique diciendo que “a la mayoría de edad uno pueden ejercer todos sus derechos” porque “lo que encubre, es el fabuloso negocio que están haciendo con la medida. Hay 1 millón 500 mil adolescentes y jóvenes que, tras el decreto, se incorporan como potenciales compradores de armas en el mercado legal”.

Y analizó que la gestión nacional le presta “admiración al país que está con peores índices de violencia armada, que es Estados Unidos. Y quieren traer esas políticas a la Argentinas. Pero en el país, el 77.3%, según una encuesta de Gustavo Córdoba, está en contra de la libre portación de armas de fuego”.

En Argentina “casi el 80% de la población no queremos ser ciudadanos Rambo, y queremos que el Estado nos brinde seguridad. Pero, para que la gente no quiera armarse y los jóvenes no tengan esta cultura de la muerte, necesitamos un Estado eficiente”, aseguró.

Finalmente, recordó que el Programa de Desarme Argentino, en 2007 fue establecido ley nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y en el 2013 obtuvo el premio al Mejor Plan de Desarme del Mundo de la Naciones Unidas”.

“Nosotros colaboramos con la redacción e implementación del mismo. En estos años de puesta en marcha, el Plan llegó sacar más de 200 mil armas de circulación y dos millones de municiones, también. Fue un éxito. También bajó las muertes por armas de fuego de 8.5 a 7, en estos 10 años. Además, ha sido replicado en muchos países del mundo.

Sin embargo, en Argentina si bien hoy está vigente, por el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, el viejo RENAR, no se está implementando”, cerró.

Escuchá la nota:

15-12-24