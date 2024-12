(Entrevista en LA DORREGO) Carlos Peciña: “Nadie se beneficia con los cortes de luz”

El presidente del consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica de El Perdido, Carlos Peciña, aclaró por LA DORREGO sobre los cortes de energía que afectaron durante a tres días a esa localidad, Indio Rico, Oriente, Aparicio y Marisol, entre otras localidades.

En principio, enfatizó la relevancia de canalizar dudas y preocupaciones directamente en la oficina de la cooperativa, que opera de 7 a 13 todos los días.

En este sentido destacó que, aunque la cooperativa cuenta con un perfil en Facebook para mantener informados a los usuarios, la mejor manera de resolver inquietudes es a través de la comunicación directa.

En cuanto a los cortes, dijo que los cortes afectaron a poblaciones que dependen de una misma línea de alta tensión perteneciente a EDES.

Explicó que, en situaciones de emergencia, la cooperativa no tiene jurisdicción sobre la línea de alta tensión y que, aunque se reciben quejas de los usuarios, la cooperativa no puede intervenir directamente.

«Cuando publicamos que el problema es ajeno a nuestras cooperativas, no es que nos lavemos las manos, sino que simplemente no podemos hacer nada», admitió.

Peciña mencionó que la comunicación efectiva y la colaboración entre las pequeñas cooperativas vecinas son esenciales para abordar estos problemas.

También admitió que los cortes no solo afectan a los usuarios y paraliza distintas actividades, sino que la propia cooperativa pierde económicamente cuando se interrumpe el servicio.

“Nadie se beneficia con los cortes de luz”, aseguró.

Escuchá la nota:

06-12-24