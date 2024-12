La idea de un bahiense y un dorreguense que captó la atención del gobierno de EEUU

Send an email

Una startup ideada y creada por un bahiense y un dorreguense logró atraer la atención del gobierno de Estados Unidos por su capacidad de ayudar a ONGs, clubes y asociaciones.

El Departamento de Estado norteamericano posó los ojos sobre esta aplicación que comienza a revolucionar el sistema de pagos para estas entidades que suelen tener inconvenientes financieros por el simple hecho de no poder cobrar en tiempo y forma las cuotas societarias o bien las donaciones que le realizan.

En ese sentido, hay estadísticas que indican que más del 60% de clubes y ONG’s enfrentan este tipo de problemas de recaudación y que la tasa de morosidad promedio de entidades sin fines de lucro es superior al 30%.

A ello se suma el tiempo administrativo, y los gastos que ello implica en un presupuesto acotado, gestionar las cobranzas.

Por esa razón, el bahiense Danilo Luján y el dorreguense Diego Tonietti lanzaron CuotaQ, que recientemente fue seleccionada por la entidad estadounidense para su programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) 2025, debido a cómo facilita la recaudación de fondos para entidades sin fines de lucro.

La startup, que tiene origen argentino-española y sumó a Rodrigo Perrote, Luciano Martín y Joan Almeida como socios, fue elegida para participar del prestigioso programa que impulsa a jóvenes líderes y emprendedores de América Latina y el Caribe. Se trata de un programa emblemático del gobierno de EE.UU. que muestra a la compañía como impulsora de cambio en su país de origen.

“Participamos de una selección entre emprendedores desde Canadá a Argentina, y fuimos uno de los elegidos para ir un mes a desarrollar el negocio a Estados Unidos y entrar en contacto con el sistema emprendedor más importante del mundo”, explicó Danilo Luján, de 33 años, quien se graduó en la carrera de Economía de la Universidad Nacional del Sur.

“Tras recibirme me fui a Buenos Aires a trabajar y aproveché para hacer la maestría de Negocias en la Universidad Austral. Me recibí con honores, por así decirlo, con un título Magna Cum Laude. Y ahora volví a vivir en Bahía”, añadió.

«Participar en este programa de Estados Unidos significa no solo validar su modelo de negocio a nivel internacional, sino también acceder a una plataforma que acelerará su crecimiento y consolidación en el mercado global», explicó Diego Tonietti, cofundador de la startup, nativo de Coronel Dorrego y contador público, también egresado de la UNS. Actualmente está radicado en Málaga, España, donde realizó un máster en Productos Digitales en Nuclio Digital School.

El nacimiento

El proyecto nació cuando Diego, en plena pandemia, se topó con un inconveniente imprevisto al querer ayudar a una ONG bahiense.

“En ese momento, ambos estábamos trabajando en Buenos Aires y él intentó ayudar a Ayuda-Le, pero no pudo hacerlo a distancia porque solamente podían asociarlo mediante el pago a un cobrador que pasaría por la casa. Y debía pagarle con dinero en efectivo”.

De este modo, identificaron una necesidad crítica en el sector de las organizaciones sin fines de lucro: la falta de financiación y eficiencia en la gestión de asociados debido a los sistemas de cobro tradicionales y, en muchos casos, ya obsoletos.

Y en 2023 pusieron manos a la obra para ofrecer una solución real y práctica a este inconveniente.

“Nos pusimos en contacto con varios clubes y asociaciones y la gran mayoría presentaba esta dificultad, que en definitiva afecta su presupuesto mensual y que muchas veces acarrea otros problemas internos por no contar con ese dinero”, amplió Danilo.

Paralelamente, buscaron alguna aplicación ya existente y no encontraron ninguna que se adapte a estas necesidades puntuales.

“Había algunas, pero no pensadas para entidades sin fines de lucro. Unicef tiene un mecanismo similar y Greenpeace también. Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos: ¿Por qué una ONG de Bahía Blanca no puede tenerlo? O un club de barrio. A esa idea le pusimos esto de lo social, de aquello de contar con esta herramienta, que es vital para la subsistencia de estas organizaciones”.

Y añadió: “Del otro modo dependés de que un cobrador vaya hasta un lugar, encuentra a esa persona, le pueda cobrar. O sea, es todo muy engorroso cuando de esta manera se simplifica muchísimo”.

“Nuestra lógica es que los clubes y la gran mayoría de las ONGs tienen un impacto fundamental en la sociedad. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue ¿cuánto mejor podría ser nuestra sociedad si los clubes y las ONGs tuviesen más fondos? Y que los tuviesen de forma inmediata, porque si el cobrador va a una casa y no encuentra a la persona, la organización no cuenta con ese dinero”.

“Y si no tiene ese dinero, después no puede tener a más chicos adentro del club, no puede ayudar a más chicos a que se hagan un tratamiento. Es un impacto directo. Entonces, esto de tratar de transformar o de ayudar a la comunidad, es desde el lado de lo que sabemos nosotros, tecnología y la parte financiera. Es decir, si podemos hacer que las entidades cuenten con más dinero, vamos a vivir en una ciudad mejor. O sea, ellos juntan dinero para ayudar gente. Entonces, nosotros nos vemos como un multiplicador de la ciudad. Si nosotros podemos ayudar a los que ayudan, la ciudad va a terminar siendo mejor”.

Así decidieron entonces desarrollar una plataforma de gestión escalable y adaptable que busca revolucionar la gestión financiera y la automatización de cobros para estas organizaciones.

“Allí nos topamos que nosotros sabemos de números, estrategias, negocios y estadísticas, pero poco y nada de programas y software”.

A partir de la incorporación de Rodrigo Perrote, Luciano Martín y Joan Almeida, desarrolladores con experiencia en pagos en línea, el equipo fundó CuotaQ.

“La plataforma, básicamente, permite a entidades sin fines de lucro, clubes, y organizaciones optimizar su recaudación, reducir costos y abrazar la digitalización”.

¿Cómo funciona?

Este software en línea permite a clubes, ONG, academias y asociaciones gestionar fácilmente a sus asociados y automatizar el proceso de cobro a través de pasarelas de pago que se encargan de enviar el dinero del socio a la cuenta de la entidad.

De hecho, la plataforma permite cargar datos de asociados; definir servicios o actividades; automatizar el envío de enlaces de pago personalizados; generar los recibos de pago de forma automática; darle al asociado acceso a su estado de cuenta y enviar recordatorios a quienes aún no han cumplido sus obligaciones

«Esto no solo optimiza el proceso y reduce errores, sino que también permite a las entidades recibir fondos desde cualquier parte del mundo», remarcó Tonetti.

Este enfoque innovador les permitió ser premiados en distintos ámbitos:

–Fueron reconocidos como idea de negocio sobresaliente en un programa de Babson College en Boston.

–Ganaron el primer premio en la categoría «Idea de Negocio» en la competencia NAVES, organizada por el IAE y el Banco Macro

–Desarrollaron alianzas estratégicas con actores clave como Mercado Pago y Santander (Getnet).

–Actualmente participan del programa Santander X100.

“Estos premios, por así decirlo, nos marcan que estamos en el camino correcto. Y el reconocimiento de un país como Estados Unidos, donde se cree que está todo inventado, todo hecho, también nos sorprende un poco y es un espaldarazo grandísimo, porque, en definitiva, no sólo estamos colaborando para resolver un problema argentino, sino que es un problema a nivel mundial”, contó Danilo.

Algunas métricas

El lanzamiento comercial de CuotaQ fue hace apenas ocho meses; pero ya cuentan con clientes en Argentina y Chile, a lo que suman planes de expansión a España para los próximos días y agregar más países en el corto plazo, como Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú.

“Aproximadamente, después que una entidad empieza con nosotros, a los 60 días recauda un 30% más. Lo cual es un montón”, señaló Danilo.

Y hoy ya transaccionan unos 10.000 pagos por mes.

En nuestra ciudad y la región, los clubes San Francisco, Libertad, Argentino, La Falda, Independiente de Pigüé, Rugby Hockey de Coronel Suárez, Fútbol Club Tres Algarrobos, Club Social y Deportivo Pampa y el Yatch Club de Monte Hermoso ya se unieron a esta idea.

“En nuestra página web están las formas de comunicarse. Nosotros nos comunicamos y arrancamos las charlas sobre cómo los podemos ayudar. Es decir, ¿cómo recaudan hoy? ¿Cuánta morosidad tienen? Diferentes preguntas para entender si realmente los podemos ayudar”.

El costo del sistema es muy bajo y absolutamente accesible y ajustable a cada necesidad.

“El modelo de negocios nuestro es que cobramos una comisión sólo sobre la recaudación. Es decir, si alguien no paga, no cobramos. Nuestra misión es que las entidades cuenten con más fondos. Entonces, desde lo comercial, por así decirlo, empezar no tiene costo”.

“Si un club o una ONG se suma y ve que la recaudación mejora, que el sistema de cobro se regulariza y se ordena, seguramente se va a quedar con nosotros. Y ya nos pasa que nos están recomendando a distintos clubes, distintas ONG y demás”.

La gran mayoría de las entidades, no pueden contar con un administrativo por una razón de costos.

“Una ONG o un club, la persona posiblemente colabora ad honorem, tiene otro trabajo, trata de dar una mano. Entonces, el sistema pasa a ser esa área de finanza, donde nosotros emitimos la cuota de forma automática, se la envía a los socios, se debita por débito automático a la tarjeta o se puede pagar con Mercado Pago. El pago queda registrado y si alguien no pagó, le manda un recordatorio automático, tanto por WhatsApp como por email. De este modo se incrementa la fidelización de los pagos”.

“Después, el sistema detecta quiénes deben, cuántos socios pagan en tiempo y forma, cuánto dinero tienen en la calle y le damos diferentes reportes y estadísticas a los directivos del club o de la ONG”, añadió Danilo.

El futuro

El foco actual de CuotaQ es validar el modelo de negocio para, luego, buscar una ronda de financiación que les permita consolidar su presencia en Latinoamérica.

Para ello contarán con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., en cuyo programa buscarán llevar un paso más allá su visión.

El acceso a programa de becas de la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI) es altamente competitivo y otorga a CuotaQ capacitación en liderazgo y emprendimiento, redes de contacto con otros líderes emergentes y mentores de alto nivel, y acceso a recursos y herramientas para escalar su negocio.

«Ser parte del YLAI supone una oportunidad única para acelerar el crecimiento y validación en mercados internacionales, además de posicionarnos como referente en la innovación tecnológica al servicio de organizaciones sin fines de lucro», destacó el cofundador.

Y añadió: «Lo valoramos como un paso más hacia la internacionalización y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor».

A través del plan de estudios de liderazgo empresarial de YLAI y colocaciones profesionales individualizadas, los becarios de YLAI han acelerado el éxito de sus empresas comerciales y sociales y han desarrollado planes de acción específicos para implementar al regresar a sus países de origen. Los becarios de YLAI construyeron redes, vínculos y asociaciones duraderas para atraer inversiones y apoyo para sus proyectos empresariales.

“La idea es que CuotaQ crezca a gran escala. El paso inmediato es consolidarnos en Argentina y paralelamente acceder a otros países, cosa que ya estamos haciendo. El crecimiento, en ese sentido, es vertiginoso”, cerró Danilo. (Fuente La Nueva.). (01-12-24).