(Entrevista en LA DORREGO) Tras la negativa de la Sociedad Rural, Bomberos Voluntarios solicita la creación de un fondo municipal anual

La presidenta de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, Sandra Botta, explicó por LA DORREGO que la entidad analiza opciones para conseguir un fondo presupuestario anual para el funcionamiento de la entidad después del rechazo de la Sociedad Rural local a que se destine un porcentaje de la tasa a la hectárea, como había solicitado Bomberos, mediante nota, al Concejo Deliberante.

“El proyecto de la tasa (a la hectárea) no prosperó, (porque a) la Sociedad Rural, y al sector agropecuario en sí, no les gustó la idea. No quisieron por ese lado, pero seguimos insistiendo” con otras alternativas, destacó.

Dijo que siguen manteniendo reuniones con el intendente Juan Chalde y los dos bloques del Concejo. En este sentido, agradeció la buena predisposición evidenciada por los distintos interlocutores.

“Sabemos que la situación es complicada en general, pero nuestra entidad tiene costos que no tienen otras. Sin ir más lejos, ayer (miércoles 13) hubo dos salidas, las cuales generan gastos de combustible y cubiertas, entre otros”, añadió.

Luego, Botta mencionó que el objetivo de Bomberos es lograr una fuente de financiamiento local por año que, sumado a los aportes de Provincia y Nación, le permitan a la institución solventar tanto los gastos fijos como los costos adicionales por emergencias.

Incluso, en la última sesión del Concejo, ingresó una nueva nota de la entidad en la que solicita se analice la posibilidad que se presupueste anualmente un fondo municipal para el sostenimiento de las tres sociedades de bomberos voluntarios que funcionan en el distrito.

En el texto, se destaca la “obligatoria función de seguridad pública” que realizan los bomberos al no existir en nuestro distrito una Dirección de Defensa Civil Municipal, por lo que reitera lo “vital” que resulta el aporte dinerario del Municipio.

Mientras tanto, Botta confirmó que el intendente comprometió una importante ayuda extraordinaria para la institución.

Ver el video de la entrevista:

19-11-24