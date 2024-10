Alerta Dorrego: Se hacen pasar por el soporte técnico de WhatsApp para robar claves de verificación

Send an email

Una vecina se comunicó con LA DORREGO para advertir sobre una estafa a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

«Están haciendo llamados y se hacen pasar por técnicos de Whatsapp. Es para hackear las cuentas. Hoy casi me tocó a mí, pero no les dí ningún dato y corté la comunicación», detalló.

Así operan los delincuentes

Muchos usuarios reportaron en redes sociales haber sido afectados por esta modalidad de ciberdelito, en la que reciben un aviso en forma de mensaje, y en otros casos directamente una llamada. Cuando se presentan, los estafadores se hacen pasar por representantes del soporte técnico de WhatsApp y le alertan a la víctima que afirman que hubo un intento de inicio de sesión en su cuenta desde un dispositivo desconocido.

Así, apelan a la urgencia y advierten que si no siguen los pasos que les comunican pueden perder la cuenta En ese momento, le piden que para proteger su cuenta verifiquen un código que les llegará y que se lo mencionen para evitar el bloqueo de la cuenta.

Ese número no es otra cosa que el código de verificación por SMS que WhatsApp envía cuando se quiere instalar la app y la cuenta en otro dispositivo.

Además, le pregunta a las víctimas si tienen activado el doble factor autenticación, un método que protege los accesos indeseados a las cuentas de WhatsApp. Si lo tienen, se lo piden. Cuando los usuarios responden que no, los estafadores alargan la charla mientras en simultáneo ingresan el primer código enviado por mensaje de texto. Así, se apoderan del perfil, los usuarios no pueden acceder más y reciben un aviso, esta vez sí oficial, de que su número ya no está vinculado a su perfil.

Si un usuario cae en esta trampa y proporciona esos códigos, los estafadores pueden tomar control total de su perfil de WhatsApp. Esto no solo les permite acceder a los contactos y conversaciones del usuario, sino que también pueden utilizar la cuenta para comunicarse con amigos y familiares, para realizar otras estafas, como pedirles dinero prestado.

Otras personas también denunciaron otra modalidad en la que los estafadores utilizan la función de videollamada, donde a través de engaños, solicitan que compartan su pantalla, lo que les permite ver toda la información en el dispositivo de la víctima.

Cómo evitar esta nueva estafa de WhatsApp

Para evitar ser víctima de esta estafa, es crucial seguir algunas recomendaciones:

No compartir códigos: nunca compartas tu código de verificación con nadie. WhatsApp nunca te pedirá este código a través de mensajes o llamadas.

*Verificación en dos pasos: Activá la verificación en dos pasos en tu cuenta para añadir una capa extra de seguridad.

*Desconfiá de mensajes sospechosos: Si recibís un mensaje o llamada en la que te piden información personal o códigos, verificá la autenticidad del contacto antes de responder.

*Bloqueá números desconocidos: si el llamado te parece sospechoso, bloqueá inmediatamente esos números y reportá el incidente a las autoridades pertinentes. (26-10-24).