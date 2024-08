Empató Monte y ganaron Villa Rosa y Porteño

Se jugó esta tarde la tercera fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario de Atlético Monte Hermoso.

Estos fueron los resultados:

Atlético 1 (Edgar Scalco, de penal)

San Martín 1 (Federico López)

Porteño 2 (Maximiliano Mastrangelo, Ariel Espínola)

Progreso 1 (Iñaki Arbeloa)

SUPA 2 (Enzo Meloni, Federico Nieto)

Villa Rosa 3 (Juan Pablo Scheffer, Benjamín Masciale, Gastón Cansina)

*El partido entre Ferroviario y Suteryh se jugará este lunes 12, las 21, en cancha de Independiente.

POSICIONES: Atlético, 7 puntos; Porteño , 5; Suteryh y Villa Rosa, 4; San Martín, 3; Ferroviario, 2; SUPA e Independiente, 1; Progreso, 0.

PRÓXIMA FECHA (CUARTA): Progreso vs. Ferroviario, Suteryh vs. Atlético, San Martín vs. SUPA y Villa Rosa vs. Independiente. Libre: Porteño. (📷 Captura de pantalla Dame Pelota). (11-08-24).