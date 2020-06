¡270 partidos perdidos! Enrico Becuzzi, el tenista italiano que lleva 26 años intentando ganar

Enrico Becuzzi es un tenista italiano de 47 años que desde hace 26 participa en todo torneo que encuentra para cumplir su sueño: ganar un partido que le otorgue puntos para entrar en el ránking de la ATP. Sin embargo, hasta la fecha no lo ha conseguido y arrastra a sus espaldas un total de 270 partidos perdidos.

El último de ellos, el 16 de diciembre en el torneo de Anatolia, en Turquía. Con el tenista turco Emir Sendogan como pareja, Becuzzi perdió de nuevo la oportunidad de entrar a la ATP cayendo contra los rusos Panin y Zubrov. Después, la temporada de tenis se canceló por la pandemia del coronavirus.La historia de este italiano nacido en Pisa es tan conmovedora que llegó a ocupar la página que el Wall Street Journal dedica al deporte hace apenas cuatro años.

Bajo el titular “La leyenda del retador de tenis”, el diario económico contó la historia de este tenista que viajaba desde Sudamérica hasta China para intentar conseguir un puesto en la ATP.

A pesar de sus fracasos, Becuzzi continúa imparable cuatro años después. “Empecé a jugar tarde, a los nueve años, cuando mi papá me regaló una raqueta de madera. Me llevó a un frontón que teníamos en casa para que aprendiera a pegarle a la pelotita.

Desde ese momento me enamoré del tenis. Crecí mirando a los cuatro mosqueteros de los años 80: Lendl, McEnroe, Wilander y Connors. Y a un genio: Guillermo Vilas”, declara.

“El tenis es mi pasión. También comencé a competir tarde, a los 21 años. Me decían que ya era grande. No me importó. No hay edad cuando se trata de cumplir un sueño”, añade antes de revelar que “una vez en 2003, en un torneo en Sofía, estuve a punto de ganar mi primer partido. Al día siguiente estaba entrenando más fuerte. Hasta que tenga fuerzas y ganas lo voy a intentar. No quiero abandonar. Busco una victoria, solo una, y después me retiro”.

