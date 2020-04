Sin salidas de esparcimiento en el distrito: mayoritario respaldo a la decisión de Reyes

La gran mayoría de los usuarios del Facebook La Dorrego RADIO AM expresaron su apoyo a la decisión del Departamento Ejecutivo que no habilitó las salidas de esparcimiento.

Con más de 100 MG, 70 compartidas y varios comentarios de adhesión, los vecinos consideran que la medida es acertada.

Algunos mensajes son estos:

Isabel Banegas Felicitaciones Sr. Intendente!!! Gracias por cuidar al pueblo!!! Lo demás queda a conciencia de cada uno. No se puede controlar a todos!!! Yo me quedo en casa.

Angela LC Perfecto????Lo felicito sr Intendente Reyes

Cesar David Arista Joyaaa bárbaro!!! Así como tiene que ser.

Eduardo Nestor Gonzalez Muy bien.

Mirta Emilia Cisneros Muy bien! Buena decisión,si en plena cuarentena salían andar en bici y lo publicaban como que estaba bien.Ahora hasta el vivero todo el día no paran.

Stella Fritz Felicitaciones sr intendente!!!!

Marta Banegas Felicitaciones!!!la mejor decisión Sr. Intendente hay que seguir cuidándose..

Cristina Hansen Excelente decisión !!!! A quedarnos en casa …. Nos cuidamos entre todos

Karina Valdez Muy buena decisión señor intendente.

Silvia Brussa Muy bien Raúl 👏👏👏👏

Miguel Odorisio Muy bien SR INTENDENTE SR REYES LO FELICITO ABRAZOS MUY GRANDE ..A CUIDARSE…

Monica Susana Crespo Muy bien lo felicito

Sony Millán 😄😄Para q va a habilitar una hora si andan igual.. no salen solo los q hacen mandados andan la mayoría paseando y después d las 17hs…también

Ruben Berrios Bravo carajo!! Hay que seguir cuidándonos!! No aflojemos!!

Gustavo Roberts La verdad que la mejor decisión que pudo haber tomado el intendente ! Felicitaciones ! 👏👏👏👏👏👏👏

Claudia Corcuera Lo felicito salir es tirar 40 dias a la basura

Florencia Bahia Muy buena decisión! 👍

Estela Vega 👏👏👏👏👏muy buena decision..

Yani Gimenez Por fin hace algo bueno !!

Maria Graciela Ortega A pesar de todo .no salgas no es seguro .no salgan

Roberto Santiago Buduba Heyd Me parece bien y a cuidarse !!!

Graciela Pereyra 👏👏👏👏👏

Maria J Menna Muy buena decisión Gracias!!!

