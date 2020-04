A los jubilados de Coronel Dorrego

El siguiente es un comunicado de prensa de la Asociación Médica de Coronel Dorrego:

Hola a todos

Estamos transitando un momento especial en nuestra vida. Ustedes y nosotros.

Debemos tener FE y tratar de cumplir con las medidas de prevención.

Quédate en casa.

Si te vienen a visitar mantiene una distancia de 2 metros, usá barbijo y protección facial (anteojos en lo posible grandes).

Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, luego alcohol en gel.

Si necesitás una receta de medicamentos, llama a tu médico de cabecera.

Si tenés que comprar alimentos, llamar a tu proveedor habitual.

Comprar por teléfono y que lo envíe a tu casa. Cuando llegue el pedido, no te olvides de los anteojos, barbijo y mantener distancia. Luego que entra el pedido, no toques tu cara ni los anteojos, lavar tus manos y luego alcohol en gel

Si necesariamente tienes que salir de tu casa, no olvides:

MANTENER DISTANCIA – (DOS METROS)

BARBIJO

ANTEOJOS

Si tenes FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, llama a tu médico de cabecera.

Si necesitas ayuda o aclarar una duda, llama al SANATORIO POLICLÍNICO AL 45 0111 O al 15-42-4627.

EL MEJOR TRATAMIENTO ES LA PREVENCIÓN.

Asociación Médica de Coronel Dorrego.