LA DORREGO
La Asociación Médica local dio recomendaciones a los transportistas de mercadería
HOY SABEMOS QUE UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE PERSONAS CON CORONAVIRUS NO TIENEN SÍNTOMAS Y SON FUENTE DE CONTAGIO. POR ESTO, EL VIRUS SE PROPAGA FÁCILMENTE ENTRE PERSONAS QUE ESTÉN INTERACTUANDO MUY CERCA UNA DE LA OTRA AL HABLAR, TOSER O ESTORNUDAR
POR ESTO, SE RECOMIENDA EN LUGARES PÚBLICOS CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 2 METROS ENTRE UNA PERSONA Y OTRA USO DE BARBIJO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO CONCURRIR A UN LUGAR PÚBLICO PERMANENTE LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN O ALCOHOL EN GEL. “AL VIRUS LO COMBATIMOS ENTRE TODOS”
NORMAS PARA LOS TRANSPORTISTAS PARA EL TRASLADO DE MERCADERIA
EVITEMOS LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS
PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN
AL MOMENTO DE ENTREGAR LA MERCADERÍA
1 LAVARSE LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE ENTREGAR LA MERCADERIA
2 USAR BARBIJO Y GUANTES DESCARTABLES
3 DEPOSITAR LA MERCADERÍA EN EL SITIO HABILITADO
4 MANTENERSE A DISTANCIA SEGURA (2 METROS) DE OTRAS PERSONAS MINIMIZANDO CUALQUIER CONTACTO CON EL CLIENTE. BUSCAR MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE REMITOS
5 SI TIENE FIEBRE TOS DOLOR DE GARGANTA O DIFICULTAD PARA RESPIRAR PERMANEZCA EN SU DOMICILIO Y CONTACTE CON LOS SERVICIOS DE SALUD
6 LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS DEBEN PERMANECER SIEMPRE A BORDO Y DEBEN USAR BARBIJO
7 LAVAR LOS VEHÍCULOS UNA VEZ QUE REGRESEN AL ORIGEN
8 AL REGRESAR A LOS HOGARES DEBEN LAVAR Y DESINFECTAR LA ROPA DE TRABAJO E HIGIENIZARSE ANTES DE ESTAR EN CONTACTO CON LA FAMILIA
“AL VIRUS LO COMBATIMOS ENTRE TODOS”
ASOCIACIÓN MÉDICA CORONEL DORREGO