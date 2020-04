“Siento bronca, miedo, ira, tristeza…”, relató una joven de nuestra ciudad víctima de un delito contra su integridad sexual

Un conmovedor relato realizó en las últimas horas una joven que resultó víctima de un delito contra su integridad sexual en el frente de su propia casa en nuestra ciudad mientras estaba pintando.

“En el día de hoy, 4 de abril (por ayer), me tocó vivir una situación que jamás pensé que me iba a pasar Eran las 17:30 hs y estaba pintando las persianas en el frente de mi casa, arriba de una silla para poder llegar más alto. Es ahí cuando, en un momento, me doy cuenta (de) que una persona de sexo masculino me agarra de la cintura y empieza a tocar mis partes íntimas por encima de la ropa”, escribió en Facebook.

“Entro en desesperación, me bajo de la silla y le arrojo el tarro de pintura que tenía en mis manos, diciéndole ‘pendejo hijo de puta’; este sale corriendo y empiezo a gritar pidiendo ayudar. Mi mamá junto con mi cuñado y mi hermana salen rápidamente y llaman a la policía de inmediato. Salieron corriendo a buscarlo, pero dobló en una esquina y lo perdieron de vista. La policía actuó rápidamente, pero, por desgracia no pudieron encontrar a este hijo de puta”, añadió.

“Siento millones de sentimientos que me recorren por el cuerpo, bronca, miedo, nervios, dolor, ira, tristeza y así podría seguir con muchos más. Ya no se puede estar tranquila ni en tu propia casa”, completó.