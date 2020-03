Cuarentena: LA DORREGO habló con el psicoterapeuta Maximiliano Mc Coubrey

“No pasa nada, esto no me va a afectar, están exagerando”. “Es catastrófico, no lo van a poder controlar, estamos totalmente desprotegidos”. “Debo aprovechar esta situación para hacer todo lo que tengo pendiente, debo ganar tiempo”. La nueva pandemia dispara estados de ansiedad. El elevado nivel de incertidumbre que acompaña esta situación precipita y mantiene un estado de captación ansiosa que constituye la preparación frente a una amenaza nueva y desconocida.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que la cuarentena es un desafío. Los pocos estudios previos sobre psicología y cuarentena plantean que es una elección entre la infección o la alteración psicológica que se pueden agravar en una persona, producto del encierro. Por ende hay que pensarlo como el mal menor si se tiene en cuenta el contexto de pandemia”, dijo a Infobae el doctor Martín Etchevers, profesor a cargo de la materia Clínica Psicológica y Psicoterapias: Emergencia e Interconsultas.

Por su parte, el psicoterapeuta dorreguense Maximiliano Mc Coubrey explicó en Facebook una serie de tips recomendados por UNICEF para actuar durante el aislamiento. Por ese motivo, LA DORREGO mantuvo una interesante charla que compartimos en la parte superior de este post.