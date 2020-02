Esto pasaba hace 5 años: Civardi analizaba el presente ganadero

Así lo informó LA DORREGO el 3 de febrero de 2015:

El mercado está tratando de buscar su lugar y se encuentra a la espera de lo que pueda pasar de aquí en más. “Tenemos que estar contentos porque si a este negocio lo comparamos con los cereales, realmente es un negocio que está tratando de seguir y buscando su lugar. Hoy hemos visto un remate donde lo poco gordo que había se alcanzó a vender. Notamos que le está haciendo falta al frigorífico, pero los valores no pueden ser muy grandes porque también tenemos que venderlo,” explicó Daniel Civardi, consignatario de Coronel Dorrego, tras el remate de Productores Rurales del Sud del último jueves.

¿Cuál es el presente del mercado ganadero?

Creo que en un tiempo de tres o cuatro meses a lo gordo lo vamos a vender bien porque no hay cantidad. Tenemos que saber que la hacienda no aumenta por la inflación, sino que aumenta por la oferta y la demanda. Si nos manejamos con eso realmente vemos que todos los consignatarios estamos con muy poco gordo y las conversaciones son con los frigoríficos y no con los productores. Esto nos asegura que vamos a tener, por lo menos, tres o cuatro meses de buenos valores. No sé cuál va a ser el techo, pero seguramente nos esperan buenas épocas para vender lo gordo.

Con respecto a la invernada, debo decir que no es tan cara como la del año pasado. Es una invernada que tiene más que ver con lo gordo.

Creo que el año pasado la gente pagó mucha plata pensando que lo gordo se iba a disparar y como siempre, lo gordo, se vende muy bien en el primer semestre del año, y el segundo semestre, cuando ya aparece todo lo gordo de los feeds lots, vuelve a caer.

Entre los distintos productores y operadores del mercado se escuchaba decir que por estos días se van a venir distintos remates con grandes ingresos. Esto habla de la salida del terneraje.

Este año el ternero está mucho más pesado. Eso ha sido muy bueno, la vaca comió bien, tiene leche y buen pasto.

Si nos remitimos tiempo atrás, el remate de ternero se hacía en el mes de Mayo que es cuando alcanza un peso de 180 o 200 kilos. Este año vemos que en Febrero ya hay terneros de 210 o 220 kilos. Eso significa que la hacienda está bien y que seguramente va haber buenas preñeces.

Se está hablando que para este año van a faltar algunos terneros. Creo que el operador va a ser cauto. Todo tiene que ir de la mano de lo gordo, sino el negocio no cierra.

Hoy, en Coronel Dorrego, lamentablemente, muchos productores chicos están dejando el negocio porque realmente la rentabilidad es muy chica y quizás les conviene alquilar. Creo que hay que ser cautos y ser muy responsables a la hora de comprar porque los gastos son muy grandes.

Creo que nos espera un buen año, con buenas lluvias. Los sorgos están muy bien, y sobre todo, se están preparando de buena manera las tierras para hacer las avenas.

La incógnita sigue siendo el vientre. Por un lado veíamos que el año pasado se estaba afirmando y muchos productores se han inclinado hacia la ganadería. ¿A dónde va a ir ese mercado de vientres?

En la exposición de Dorrego veíamos vender las vaquillonas con garantía de preñes entre 14000 y 17000 pesos y hoy vemos que el valor de un vientre está alrededor de los 8000 pesos. Esto significa que esa incertidumbre hace que nadie quiera pasarse de largo.

Si pensamos que el kilo de vaca gorda vale 13 o 14 pesos, una vaca de 500 kilos son 7000 pesos. O sea, un vientre vale prácticamente lo que vale una vaca vieja gorda. Significa que todo el mundo está con la cautela necesaria para no pagar cosas que con el tiempo se tengan que arrepentir.

Indudablemente, entrar al negocio en el precio de lo que vale una vaca vieja realmente asegura entrar en un buen momento. (Infosudoeste).