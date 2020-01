¿Llegará una regulación del juego a toda Argentina?

El crecimiento exponencial que está teniendo el juego online en los últimos años está fuera de toda duda. Ningún país se escapa a esta irrupción brutal de una actividad económica que cada vez genera más movimiento de dinero a nivel mundial. Argentina no rompe esta regla, y como ante cualquier actividad empresarial, se deberían poner las

bases para una regulación concreta que establezca el marco legal en el que se engloba esta actividad.

Muchas son las regiones del país preocupadas por la irrupción de este tipo de ocio de manera consolidada entre sus ciudadanos, pero lo cierto que, con un marco regulatorio correcto, este ámbito generará riqueza y prosperidad en dichas regiones. En este sentido, Neuquén lleva permitiendo más de cuatro años este tipo de actividades, priorizando el juego responsable, y con un rendimiento empresarial alejado de toda duda.

En una reciente entrevista concedida por Alfredo Mónaco responsable del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) expone toda su visión acerca a la evolución que tendrán tanto el juego online como el físico en su región, y argumenta que “son varios los caminos posibles, pero sin dudas tendremos que incursionar en el juego online a nivel nacional y aplicar los mismos criterios que en el presencial. Lo mismo que hicimos con el Quini 6 o el Loto podemos hacerlo con los juegos virtuales: una provincia dueña de determinado juego puede firmar convenios con otras para que lo comercialicen, y luego las utilidades deberán ser distribuidas a cada jurisdicción según corresponda. A eso vamos a llegar en algún momento”, añade el presidente del IJAN.

El juego tal y como le conocían las generaciones pasadas, está dejando paso a plataformas online que poco a poco van ganando cuota de mercado, y van introduciendo mejoras para que todos los aficionados a este tipo de ocio puedan realizar esta actividad de una manera más dinámica y atractiva.

Para que todos estos modos de juego sigan progresando a nivel mundial, es necesario erradicar de esta actividad las posibles malas prácticas en las que se puedan incurrir, para presentar un producto al consumidor totalmente fiable y de plenas garantías. Para llegar a buen puerto en todas estas premisas, el presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén analiza toda su región en este aspecto y postula que “combatimos fuerte al juego ilegal, que casi ya no existe en el canal físico. En Internet, el control es más difícil porque no tenemos competencia en todas las áreas: el movimiento de dinero y las comunicaciones son competencia de Nación. De todas maneras, hace cuatro años decidimos explotarlo para ofrecerles a los apostadores un lugar seguro y transparente”, apostilla Mónaco.