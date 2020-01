Violencia de género en Monte Hermoso: Denuncia que fue agredida por Franco Baruzzi, el joven golpeado por rugbiers

Durante las últimas horas, una grave denuncia de violencia de género involucra a Franco Baruzzi, el joven que fue a juicio oral tras haber sido golpeado por rugbiers en Monte Hermoso en enero del 2016.

Según contó Julieta a Canal Siete de Bahía Blanca, ella y Franco mantenían un vinculo amoroso no tan estable. Durante los últimos días habían tenido una discusión que empezó a través de mensajes de Whatsapp, sin embargo no pudieron resolverlo. A raíz de ello, deciden encontrarse para arreglar el conflicto.

“En ese momento me acerco para hablar y se me hacía el desentendido, no quería escucharme” comenta Julieta. Entonces ella decide tomar su celular para que él se acerque y puedan conversar. A partir de ese instante, todo se vuelve una pesadilla. “El me dobla el brazo pidiendo que se lo devuelva” asegura.

En medio de la ira y la discusión, empezaron a caminar por las calles de Monte Hermoso a los gritos. “¿Con quien estás vos?” le gritaba Franco y al mismo tiempo la insultaba, “estaba fuera de sí” resaltó la víctima.

De un minuto a otro, la discusión tomó más fuerza. “Me pegó y me revoleó. Cuando caí, me golpeé muy fuerte la cabeza. Intenté levantarme y vi todo nublado. Tenía moretones y me raspé todo el cuerpo y también tenía fracturas en los brazos” relata.

Julieta le preguntó a Franco qué le pasaba y por qué actuaba así y el le gritó “Andate, salí de acá. Porque si te quedas te voy a terminar matando”.

Por su parte Franco Baruzzi en su red social de facebook publicó, que él sería incapaz de golpear a nadie y explicó su versión de los hechos.