Sigue la polémica por el no congelamiento: Alicia Jalle dio a conocer por LA DORREGO cuánto cobra el intendente por mes

La presidenta del bloque de concejales del PJ – Frente de Todos, Alicia Jalle, cuestionó duramente por LA DORREGO al intendente municipal Raúl Reyes por haber dicho por nuestra radio que en nuestro distrito no hay razones para el congelamiento por 180 días de su sueldo y el de sus funcionarios, como había sugerido la bancada de la oposición (cliquear acá).

En este sentido, papeles en mano, Jalle aseguró que de acuerdo al presupuesto de gastos y cálculo de recursos proyectado para este año, se prevé que entre sueldo y gastos de representación, el jefe comunal percibirá 5.417.066 pesos durante 2020, es decir, unos 416.697 mil por mes contando el aguinaldo.

“Cuando leí (los dichos del intendente) no lo podía creer, porque no puede decir que no es necesaria la solidaridad. Es una cosa que no entra en la cabeza de nadie”, enfatizó.

La concejala aclaró su bloque no solicitaba una reducción de haberes, sino que en caso de haber aumentos a los empleados municipales dichas subas no se trasladen -por 6 meses- ni al jefe comunal ni a sus funcionarios.

“En atención a los sueldos que perciben, creo que (el congelamiento) no les afecta en nada”, destacó.

La entrevista completa, en la parte superior de este post.